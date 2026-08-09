Los alrededores de la catedral concentraron una gran aglomeración y las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales

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Miles de personas se congregaron ayer a las puertas de la Catedral de Funchal en Madeira por los rumores de la boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Había teorías sobre un posible enlace en la isla portuguesa que coincidían con la posible celebración en uno de los hoteles de la ciudad.

Pero lo cierto es que la boda era la de Fabio Ramos y Fatima Nicole Cunha Teixeira. Los alrededores de la catedral concentraron una gran aglomeración y las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, según informa 'Divinity'.

Más de 2.000 personas se acercaron a la catedral

Más de 2.000 personas se desplazaron hasta la Catedral de Funchal ante la posibilidad de encontrarse con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Algunos de los asistentes acudieron incluso con camisetas de fútbol con el número 7 y el nombre del jugador portugués mientras turistas, paparazzis y vecinos se concentraban alrededor.

En los vídeos difundidos por las redes sociales se escucha a algunas personas darse cuenta de que la mujer que va a entrar en la catedral no es Georgina. "¡Esta no es Georgina!", decía una de ellas mientras que otro cuestionaba por qué la gente creía que el novio era Cristiano Ronaldo: "Fabio no es Cristiano Ronaldo".

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En realidad, se trataba de la ceremonia de Fabio Ramos y Fatima Nicole Cunha Teixeira, una pareja de origen madeirense que vive en Francia y que había regresado a la isla para celebrar allí su boda. La gran acumulación de personas en la calle dificultó la entrada de los novios y de los invitados al templo.

Cristiano reaccionó a las imágenes en las redes sociales

El futbolista vio las imágenes en las redes sociales sobre la concentración de personas en la catedral y no dudó en reaccionar con varios emoticonos de risa. El sacerdote que ofició la ceremonia, Marcos Gonçalves, también tuvo que aclarar la situación y asegurar que la boda era de Fabio y Fatima y que no había ninguna otra ceremonia prevista.

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La expectación por la boda de Cristiano y Georgina no para de aumentar desde que la pareja anunció su compromiso en agosto de 2025. En los últimos días, diferentes medios habían situado la boda en Madeira y habían apuntado al sábado 8 de agosto como posible fecha. lgunas informaciones señalaban la Catedral de Funchal como escenario de la ceremonia y el Savoy Palace como lugar para la celebración posterior.

Se empezó a hablar de medidas de seguridad, invitados e incluso movimientos en hoteles de la zona. Esta teoría encajaba mucho con las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien aseguró que su boda sería después del Mundial 2026. Pero ninguno de los dos protagonistas ha confirmado ningún dato sobre su enlace.