Amador Mohedano habla sobre su ingreso hospitalario y confiesa que está preparado para ver a Rosa Benito con otro hombre

Amador Mohedano no está atravesando su mejor momento anímico. El hermano de Rocío Jurado se sentaba esta noche en el plató de 'De Viernes' tras su grave ingreso hospitalario y contaba todos los detalles por los que tuvo que ser ingresado con urgencia. En estos momentos tan duros que está viviendo Amador, hay una gran ausente, su exmujer y madre de sus hijos, Rosa Benito.

El invitado de esta noche daba en el programa la última hora respecto a su salud, compartiendo que lo que le había llevado al hospital fue "que se le reventó una úlcera." Desde ese momento, Amador ha estado en un muy mal estado, llegando incluso a tomar unas seis o siete pastillas diaria. Ahora, más recuperado, aunque con un evidente cambio físico, volvía a abordar la polémica familiar, cargando como nunca contra Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco.

Amador Mohedano también ha hablado sobre Rosa Benito, sobre la cuál se ha cuestionado si habría estado presente en estos momentos tan difíciles para el padre de sus hijos. Sin embargo, tal y como explicaba el hermano de Rocío Jurado, durante todo este tiempo no ha recibido ni una sola llamada por parte de su exmujer: "Mientras que he estado con este problema de salud, Rosa no me ha llamado. Sabía de mi por mis hijos."

Amador, sobre Rosa Benito:" Estoy preparado para verla con otro hombre"

Durante su entrevista exclusiva para nuestro programa, Amador Mohedano explicaba que Rosa Benito no ha estado en contacto con el durante su ingreso hospitalario, aunque lo hacía de manera breve pues seguidamente comentaba: "No me gusta hablar mucho sobre Rosa porque ella me lo prohíbe". De igual modo, el invitado explicaba cómo se siente actualmente hacía su exmujer y confesaba: "Estoy preparado para verla con otro hombre. Quiero que ella sea libre."

En plató los colaboradores le preguntaban a Amador si cree que él ha sido el culpable de que Rosa Benito tomase la tajante decisión de cortar todo tipo de relación con él, a lo que este contestaba: "En un divorcio los dos tienen parte de culpa". Asimismo, comentaba: "Hace mucho tiempo, incluso separados, Rosa era el Late Motiv de mi vida", motivo por el cuál continua respetando su "prohibición" de hablar sobre ella.