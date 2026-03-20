Llegan las últimas Audiciones de 'Got Talent España': el sábado, a las 22:00h

Got Talent 20 MAR 2026 - 16:38h.

El sábado, a las 22:00h, vive una noche mágica con las últimas audiciones de 'Got Talent España'

Compartir







La próxima semana comenzarán las Semifinales, los Pases de Oro ya se han agotado y la emoción va en aumento. Los artistas que se suben hoy al escenario son conscientes de ello y pondrán toda la carne en el asador para impresionar al jurado en la última oportunidad de seguir en la competición.

Entre las actuaciones más destacadas estará Vaglica, cantante y ganadora de ‘Got Talent Italia’, que llega con una voz prodigiosa y una historia profundamente conmovedora. El humor lo pondrá J Piqueras, un joven cómico con un estilo fresco y gamberro que buscará conectar con el público y el jurado desde el primer momento. Desde Japón llegarán Devil Kids, tres niñas que bailan con una energía inquietante y fantasmagórica. La sorpresa continuará con Troy y Britanny, dos jóvenes que encarnan todos los tópicos del cine adolescente americano en un número tan inesperado como original.