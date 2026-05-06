Patricia Fernández 06 MAY 2026 - 02:08h.

Claudia Chacón se salta las normas del programa y recibe un contundente castigo: "Tus actos no van a quedar impunes"

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En ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ se abría la palapa de manera excepcional a causa del misterioso robo de una lata y el asalto de Claudia Chacón a la caseta del equipo del programa, donde cogía un bote de crema de cacao, salía corriendo y se lo comía a escondidas.

Han sido unos días convulsos en 'Playa victoria', Claudia no entendía las decisiones de sus compañeros en la prueba de recompensa y se rompía. Llegaba a la playa y decidía esconder una de las latas para que supieran realmente "lo que es ser una mala compañera" y compartía este secreto con Maica, a la que prometía que no iba a comérsela.

Esto revolucionaba la playa, siendo sus compañeros los que no entendían qué podía haber pasado con esta lata y, es que la propia Claudia la que se mostraba sorprendida con que no estuviera en ningún lado. Lo que hacía que no faltase la tensión entre todos en el grupo, la que se acentuaba cuando, los concursantes que habían comido tarta de chocolate en la recompensa, quisieran comer pescado por la noche, lo que no gustaba nada a Maica y Claudia.

En medio de todos estos enfados entre ellos y cuando sus compañeros ya estaban dormidos, Claudia no dudaba en entrar a la cabaña del equipo de 'Supervivientes' para robar un bote de cacao y salir corriendo cuando era pillada por los miembros del equipo que estaban presentes en la playa.

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Pese a la insistencia del inspector de la playa a Claudia para que le devolviera la comida, esta se negaba sin dudarlo: "Si ya he incumplido las normas por lo menos voy a comérmelo, por la tarta de mis compañeros". La concursante seguía comiéndose el cacao y el miembro del equipo volvía a advertirle: "Está todo grabado".

Maica, en medio de todo esto se despertaba y alucinaba al ir hasta el lugar donde estaba Claudia con este bote de cacao: "Estás fatal, ¿qué haces? ¿De dónde has sacado eso?" Y su compañera se rompía al contarle todo lo sucedido mientras ella dormía: "No podía más". Siendo esta la que le insistía en que lo devolviera, pero esta continuaba comiendo y decidía no hacerlo. Lo que si terminaba haciendo después de comerse parte del bote y, en medio de todo este momento, sus compañeros descubrían que había robado la lata.

Claudia explica el motivo por el que decidió robar esta crema de cacao

Claudia, tras verse las imágenes al completo, explicaba su actitud en la palapa: "Sé que el comportamiento está mal, pero sinceramente tenía una ansiedad que me moría. Me merezco el castigo, pero lo he hecho porque nunca como recompensa, veo que se comen una tarta mis compañeros, nos han castigado porque ellos han robado, se me fue la olla. Me desperté por la noche y me metí a la caseta y encontré este bote de crema de cacao, lo hice por no comerme las latas de mis compañeros, no soy capaz. A lo mejor hubiera tenido menos ansiedad si mis compañeros hubieran repartido los peces". Provocando la reacción del resto de concursantes.

La contundente sanción para la concursante

Y tras esto, Ion Aramendi le contaba cual era el ejemplar castigo al que se enfrentaba: "Tus actos no van a quedar impunes. Por todo esto, la sanción va a ser especialmente contundente. Desde este momento y hasta el final del programa te quedas sin tu parte correspondiente de comida en la dotación de playa, la pierdes al completo hasta el final del concurso. A partir de ahora dependerás única y exclusivamente de la generosidad de tus compañeros, de que ellos quieran compartir contigo su comida o no. Y, por supuesto, de tus propias capacidades como superviviente para pescar y conseguir tu propia comida. Confiamos en no tener que volver a llamarte la atención porque tu comportamiento ha distado mucho de ser un ejemplo".

"Esperamos que aprendáis de lo ocurrido", decía una María Lamela a los concursantes, que se quedaban un poco tocados con la sanción a Claudia, lo que explicaban algunos como Alba Paul que cree que "es un castigo para todos, incluso para la gente que no está ni en su playa", opinión que compartía Almudena: "Esto debería ser un castigo para ella".

Los colaboradores opinan de la sanción histórica en 'Supervivientes'