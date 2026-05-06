La venezolana ha perdido el equilibrio mientras disputaba su plaza para el juego de líder del jueves

En la plataforma de Mediaset Infinity encontrarás todas las galas de 'Supervivientes 2026': ¡No te las pierdas!

Compartir







Este martes, la gala de 'Supervivientes. Tierra de nadie' recibe el juego prelíder 'Levantando Atenas', el cual consiste en que los supervivientes deberán reunir el equilibrio y la resistencia para sostenerse entre dos paredes escalonadas a diferentes alturas. A medida que pase el tiempo, irán subiendo escalón a escalón hasta llegar a la cima donde, dependiendo de la postura, mantener el equilibrio será más complicado.

De esta manera, aquellos que caigan o coloquen su pie en el peldaño anterior quedarán eliminados, siendo los dos que más aguanten los que ganen su plaza para darlo todo en el juego del líder del jueves.

Soto pierde el equilibrio en la ronda de 'Playa Victoria'

Los primeros en llevar a cabo el juego es 'Playa Victoria'. Al cruzar el minuto siete, María Lamela se acerca hasta José Manuel Soto al verle caer cuando éste pierde el equilibrio.

Mientras, el resto de supervivientes continúan peleando por hacerse un hueco en el juego del jueves, pero solo dos de ellos consiguen las plazas en el minuto 10: Si quieres saber quiénes son, ¡dale play!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ivonne Reyes cae al suelo en la ronda de 'Playa Derrota'

Cuando tan solo quedaban en pie Ivonne Reyes, Darío y Alvar, la venezolana cae al suelo. María Lamela corre en su búsqueda mientras anuncia: "El equipo médico va a entrar ahora mismo".

Es en este momento cuando bajan sus compañeros al convertirse en los clasificados para disputar el juego de líder. Y, mientras la presentadora les felicitaba, Ivonne Reyes vuelve ante la cámara tras estar "en las mejores manos".

"Eres una guerrera, eres una campeona. Se ha caído y se ha levantado", le señala María Lamela tras abrazarle. Además, le informa de que ocuparía la plaza de Darío en el caso de salir expulsado el próximo jueves, ya que ha quedado en el tercer puesto.