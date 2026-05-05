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La decepción de Mar con Christian conforme pasan los días en República Domincana es cada vez mayor. La joven se replantea todo cada vez más y su relación tambalea por momentos. Pero, sin duda, la participante de 'La isla de las tentaciones 10' no se imaginaría jamás lo que ha visto en la complicada segunda hoguera de las chicas.

Su pareja está avanzando cada vez más con su tentadora favorita, Ainhoa, y eso ha podido por completo con Mar. Tocamientos, juegos... y, sobre todo, confesiones que han terminado por desesperar a esta. "No lo reconozco", ha dicho Mar, completamente rota ante sus compañeras y Sandra Barneda. Además, no entiende por qué él "se tenga que tentar": "Yo en cuatro años no le he hecho nada".

Las imágenes no se han acabado ahí, esta vez con un Christian que se ha tentado todavía más con Ainhoa, jugando a juegos como el hielo y con miraditas y fluyendo como nunca. Esto último ha terminado de romper a Mar, que ha llorado desconsoladamente.

La huida de Mar a 'VIlla Montaña'

Pero Mar tenía todavía algo que ver en la tablet. Una íntima conversación de Christian con la tentadora en donde asegura, tras ser preguntado si ha puesto los cuernos alguna vez, que "se le fue la olla una vez". Unas palabras que han provocado que Mar acabe a lágrima viva y se vea envuelta en un 'brote', huyendo a la otra villa, desesperada y fuera de sí.

Al cabo de un rato, Mar ha llegado a 'Villa Montaña': "¡Cómo me haces esto! ¡Me estás destrozando viva!", le dice a un Christian que al escucharla sale de la villa a buscarla. Mar y Christian consiguen abrazarse y la joven le hace una petición: "Nos vamos ya".