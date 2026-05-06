telecinco.es 06 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica una imagen del italiano mientras trabaja

Críticas a Marta Peñate por el dinero que le habría costado su casa: "Por vergüenza, no deberías compartirlo"

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Marta Peñate ha compartido una foto de Tony Spina desde su puesto de trabajo. La presentadora y colaboradora de televisión ha hecho las delicias de sus seguidores con esta imagen inédita y nunca antes vista, que muestra una faceta poco conocida del italiano.

La canaria de 35 años no pierde oportunidad para compartir con su comunidad los momentos más cotidianos de su vida. De ahí que haya creado un vínculo tan estrecho con quien la sigue a través de Instagram. En esta ocasión, la que fuera participante de 'Gran Hermano', 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha presumido del lado más trabajador de su pareja, compartiendo una imagen desempeñando sus labores.

Lejos de los focos de los platós de televisión, Tony Spina ejerce su profesión en el negocio de su familia: un restaurante italiano llamado Abbracciame, ubicado en Las Rozas (Madrid). Se trata de un acogedor establecimiento cuya gastronomía se centra en la cocina tradicional de su país. Con su uniforme -una camiseta azul y una gorra- y amasando una pizza en el horno, la creadora de contenido le ha 'pillado' in fraganti en plena acción.

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"La familia de Tony tiene un restaurante italiano familiar. A veces él se pone de pizzero porque es el único de la familia que sabe hacer pizzas. Me parece tan mono cuando está haciendo pizzas", ha confesado la ganadora de 'Supervivientes All Stars' en redes, completamente enamorada de su chico. "Me parece tan mono", ha señalado embelesada.