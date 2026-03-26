telecinco.es 26 MAR 2026 - 12:56h.

Tadeo Jones regresa con la cuarta entrega de la saga tras acumular con sus tres primeras películas 8 millones de espectadores y una recaudación de más de 47 millones de euros en España y una taquilla en todo el mundo de más de 120 millones de dólares

En esta nueva aventura, Tadeo emprenderá un viaje aún más ambicioso y emocionante que le llevará desde Londres hasta algunos de los escenarios más míticos de la historia

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Tadeo Jones, el arqueólogo más querido del cine español, prepara su vuelta a la gran pantalla este verano con 'Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa' la cuarta entrega de la exitosa saga de animación dirigida por Enrique Gato que hoy presenta nuevo tráiler y primer póster.

El equipo original que dio vida a esta saga ha vuelto a unirse en torno a la nueva aventura que protagonizarán Tadeo, su familia y sus amigos alrededor del mundo. Con Enrique Gato al frente de la dirección y Manuel Burque y Josep Gatell a cargo del guion, así como Zacarías M. de la Riva de la música, 'Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa' llega precedida del éxito de las tres entregas anteriores, que acumulan 8 millones de espectadores y más de 47 millones de euros de recaudación en España. Además, los tres títulos ‘viajaron’ por los cinco continentes, como le gusta hacer a Tadeo, de la mano de Paramount Pictures International, logrando unas cifras que superan los 120 millones de dólares de taquilla mundial.

Sinopsis

Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, lleno de celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos le querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia y traer al grupo (Jeff, Belzoni y Ramona incluidos) de vuelta a casa, a su época. Esta nueva aventura los llevará a cruzar el Océano Atlántico desde la mítica ciudad perdida de Paititi hasta Grecia, y de allí a lo más profundo de Oriente Medio, hasta la misma cueva de Ali Babá y los cuarenta ladrones.

La película es una producción de Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films, Anangu Grup y Tadeo Films AIE, con la participación de Mediaset España, Movistar Plus+ y Mediterráneo Mediaset España Group, con la financiación del ICAA y el apoyo del ICEC.

'Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa' tendrá su estreno en cines el 26 de agosto y será distribuida por Paramount Pictures Spain, como en las entregas anteriores.