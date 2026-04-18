Todo por un like: una influencer se mete en una lavadora por un reto viral y casi le cuesta la vida

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Algunos influencers se juegan la vida por un puñado de like o por grabarse realizando un reto viral. Son capaces de hacer cualquier cosa (un vídeo impactante, polémico o un selfie en el lugar más peligroso) con tal de subirlo a sus perfiles virtuales en redes sociales. 'Visto lo visto' recoge algunos de estos momentos y se centra en uno muy reciente que ha sorprendido por su imprudencia: ¡una influencer se ha metido en una lavadora!

Se mete en una lavadora por un puñado de likes y tiene que ser rescatada por la Policía

Si hay una manera estúpida de ponerse en peligro es, sin duda, esta. Una mujer, en busca de los ansiados 'me gusta' en redes sociales, es capaz de meterse en el tambor de una lavadora mientras lo graba todo con su teléfono móvil. Tal hay sido el disparate que casi le cuesta la vida, pues la joven ha tenido que ser rescatada por la Policía. Parece ser que cada vez es más habitual encontrarse con influencers capaces de todo por un like.

Otros momentos polémicos de influencers: una tailandesa arrastrada por las olas del mar cuando se hacía una foto, un turista rescatado en Gran Canaria después de desoír las indicaciones de una socorrista que le advertía que no se bañase, un creador de contenido es condenado a seis meses de prisión por desorden público por, entre otras cosas, 'perrear' y besar a una escultura y la broma de joven que termina con su coche destrozado.