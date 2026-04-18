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Esta noche, el estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá la final de la Copa del Rey en las que se enfrentarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Con motivo de este emocionante evento, los aficionados de ambos equipos se han trasladado hasta la capital andaluza, donde una reportera de 'Visto lo visto' ha mostrado cómo se preparan las aficiones horas antes del partido. ¡No te lo pierdas!

Desde uno de los puntos con más ambiente en estos momentos, en pleno corazón de Sevilla, Mar Uclés, reportera del programa, está viviendo de cerca la previa a la gran final en un bar abarrotado de aficionados, donde los chicharrones —uno de los platós más típicos— se han convertido en protagonistas. Seguidores de ambos equipos se han reunido en una animada celebración con la que están calentando motores para esta noche.

"Están mezclados los aficionados de los dos equipos, todo bien todo en calma como debe ser", ha señalado Verónica Dulanto antes de que la reportera preguntase a los presentes por su porra. ¿Quién va a ganar esta noche? Los aficionados responden de manera contundente. Por su parte, la presentadora también se ha mojado: "Que gane el Atleti, lo tengo que decir. Si no reviento".

La otra cara de la Copa del Rey: la Policía frena una pelea entre ultras

El programa, también ha mostrado la otra cara de la Copa del Rey. Y es que, anoche, los ultras tanto del Atlético de Madrid y la Real Sociedad "habían quedado para pegarse". Una conflictiva cita que se vio frustrada por la rápida intervención de los cuerpos de seguridad del Estado, que evitaron el enfrentamiento.

En total, han sido 150 los ultras identificados, a los que la Policía les han incautado diverso material peligroso, como bates de beisbol, palos de hierro, guantes o bengalas, que presuntamente iban a utilizar en la pelea. No obstante, gracias a la actuación policial, el incidente no fue a mayores.