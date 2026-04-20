Es una de las fuerzas de elite de mayor prestigio en España

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Informativos Telecinco viaja hasta Murcia para acompañar al equipo de la unidad de élite de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio español en una operación nocturna.

Carlos Franganillo se suma al equipo que se ha desplazado para grabar una edición especial. Es una de las fuerzas de elite de mayor prestigio en España, se va a conocer como funcionan, que perfiles se buscan, y que hay que tener para trabajar en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC).