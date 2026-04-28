¡No te lo pierdas! La gran final de 'Got Talent' se celebra este sábado a las 22:00h, en Telecinco

Got Talent 28 ABR 2026 - 11:44h.

De los 13 finalistas, solo uno podrá vencer ¿Quién se convertirá en el ganador?

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Este sábado 2 de mayo prepárate para una noche llena de emoción, ilusión y talento. No queda nada para que puedas disfrutar de la gran final de 'Got Talent' que se celebrará a las 22:00h, en Telecinco.

Tras unas semifinales de infarto, ahora de los 13 finalistas solo puede ganar uno ¿Quién conseguirá hacerse con el gran premio? No te pierdas la gran final y descúbrelo.

Solo uno de los 13 participantes que lo han dado todo durante la edición se alzará con la victoria en una gran final que pondrá las emociones a flor de piel. El sábado 21 de diciembre tienes una cita con 'Got Telent', a las 22:00h en Telecinco.