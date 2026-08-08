Berto González 08 AGO 2026 - 09:30h.

Sandra Pica, exparticipante de 'La isla de las tentacones' espera su primera hija, Nina, junto a Josep M. Pou tras cuatro años de relación y una vida alejada de los realities y la televisión

Sandra Pica anuncia que está embarazada: el sexo, el nombre del bebé y su primera foto luciendo tripita

Compartir







Sandra Pica atraviesa una de las etapas más especiales de su vida. Después de varios años alejada de los realities que la convirtieron en uno de los rostros más conocidos de Mediaset, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha anunciado que está embarazada de su primer hijo en común con Josep M. Pou, su novio desde hace cuatro años.

La pareja espera una niña que se llamará Nina, y ha compartido la noticia mostrando por primera vez la incipiente barriga de la futura madre y algunos de los regalos que ya guardan de la pequeña. El embarazo llega en un gran momento de estabilidad para Sandra, que ha encontrado el equilibrio entre su relación, su faceta como influencer y su trabajo al frente del negocio familiar en Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Sandra Pica celebra su 25 cumpleaños alejada del foco mediático: dónde está y a qué se dedica

Sandra Pica anuncia que está embarazada de una niña

Cuatro años después de iniciar su relación con Josep M. Pou, Sandra ha sorprendido anunciando que ambos van a convertirse en padres por primera vez. La influencer hizo pública la noticia el pasado 6 de agosto a través de sus redes sociales mediante varias fotografías y vídeos relacionados con el embarazo. En las imágenes, Sandra aparece mostrando su barriga, ya visible, y enseña las primeras ecografías. Aunque por el momento no ha hecho público de cuántas semanas está exactamente, sí ha desvelado dos datos importantes: espera una niña y se llamará Nina.

PUEDE INTERESARTE Sandra Pica explica a qué se dedica en la actualidad tras alejarse de la televisión

La pareja también ha preparado una caja para conservar algunos de los primeros regalos para su hija, entre ellos una ecografía, unos patucos blancos y un pequeño peluche con forma de conejo junto a su primera mantita. A ello se suma un conjunto de punto rosa pastel y un vídeo en el que puede escucharse el latido de la bebé. La noticia ha generado numerosas felicitaciones, entre ellas las de Fani Carbajo, Adara Molinero y Anita Williams. También Genissa, hermana de Sandra, ha celebrado públicamente que vaya a convertirse en tía.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Cuatro años de amor junto a Josep M. Pou y sus primeros posados como pareja

La estabilidad sentimental de Sandra llegó en verano de 2022. Fue entonces cuando comenzó su historia de amor con Josep M. Pou, un joven catalán completamente ajeno al universo televisivo. Su encuentro, además, tuvo un componente familiar: Josep es hermano de la pareja de Genissa Pica. De este modo, fueron sus respectivos hermanos quienes propiciaron que coincidieran en reuniones familiares hasta que surgió el amor entre ellos.

Durante los primeros meses, Sandra Pica quiso preservar la identidad de su novio y evitar que la repercusión mediática de su pasado en televisión afectase a su nueva relación. No fue hasta comienzos de 2023 cuando ambos comenzaron a compartir sus primeras fotografías juntos, oficializando ante sus seguidores una relación que ya estaba consolidándose lejos de las cámaras.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Desde entonces, han ido mostrando algunos de los momentos juntos como pareja. Han viajado juntos a Tailandia y han disfrutado de escapadas a Ibiza y Formentera junto a la familia de Sandra, experiencias que reflejan la complicidad que mantienen en su relación. Actualmente conviven en Cataluña y han construido una vida mucho más discreta que las anteriores relaciones públicas que ha mantenido la influencer.

Josep M. Pou mantiene un perfil alejado de la televisión y comparte algunas de sus aficiones en sus redes sociales. Es un apasionado del mar, especialmente del buceo y el submarinismo, además de mostrar interés por los coches y las motos de agua. En sus primeros posados como pareja, ambos aparecen relajados y muy cómplices, una imagen muy diferente en comparación con las anteriores historias sentimentales de Sandra.

Así fue su debut en los realities de Mediaset en 2017

La fama de Sandra Pica comenzó muy pronto. En 2017, cuando tenía 18 años, debutó en 'Mujeres y hombres y viceversa' como pretendienta de Joni. Sin embargo, el gran salto mediático llegaría tres años después, cuando participó como soltera en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Allí protagonizó una de las tramas más comentadas del programa al iniciar una relación con Tom Brusse, que había viajado a República Dominicana junto a Melyssa Pinto.

La historia de Sandra y Tom continuó fuera del reality y ambos regresaron a televisión como pareja en 'La casa fuerte 2'. Su relación estuvo marcada por las idas y venidas y terminó rompiéndose definitivamente. Después, Sandra Pica volvió a ponerse frente a las cámaras como concursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' en 2021. Allí se convirtió en una de las protagonistas de la edición, consiguió un premio de 50.000 euros y conoció a Julen de la Guerra, con quien posteriormente mantuvo otro romance que tampoco llegó a buen puerto.

Tras aquella intensa etapa, la influencer decidió reducir considerablemente su presencia en televisión y regresó a Cataluña. La joven reorientó entonces su futuro profesional hacia una de sus grandes inquietudes: la cocina y el negocio de su familia. Una decisión con la que comenzó una vida mucho más tranquila y alejada de la vorágine de los platós de televisión.

Su nueva vida como cocinera, empresaria e influencer

Una vez alejada de los realities, Sandra Pica cambió el rumbo su trayectoria profesional. La catalana decidió apostar por la cocina y continuar en el negocio hostelero de su familia en Palafolls, un oficio que le apasiona y que conoce desde joven. Para profesionalizar esta vocación completó su formación culinaria y se implicó en la ampliación del proyecto familiar, en el que trabaja junto a los suyos.

Esta faceta convive con su presencia en las redes sociales. La ganadora de la esfera premiada de 'Secret Story: La casa de los secretos' continúa trabajando como influencer y creadora de contenido, especialmente a través de Instagram y TikTok, aunque desde que abandonó la televisión ha optado por exponer menos su intimidad y concentrarse en sus proyectos y en su vida personal.

También ha compartido algunos de los cambios estéticos realizados durante esta nueva etapa. En diciembre de 2025 se sometió a una remodelación corporal centrada en la cara interna de los muslos y la zona inferior de los glúteos, áreas cuyo volumen no había conseguido reducir mediante dieta y ejercicio y que le generaban inseguridad. El procedimiento combinó las tecnologías Lipo Vaser y Renuvion para remodelar la zona y disminuir el volumen de las piernas.

Ahora, Sandra afronta una etapa completamente distinta a aquella en la que se dio a conocer en televisión. Instalada en su Barcelona natal, centrada en su profesión y después de cuatro años de relación con Josep, la llegada de Nina abre un nuevo capítulo en la vida personal de la que fuera una de las protagonistas más conocida de los realities de Mediaset.