Agencia EFE 08 AGO 2026 - 10:26h.

Las seis personas plenamente identificadas son varones, mayores de edad y marroquíes

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El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha finalizado las autopsias de las 82 personas fallecidas en el mar intentando cruzar la frontera hacia España después de que en el día de hoy se han realizado las dos últimas autopsias de los cuerpos encontrados ayer, habiendo procediendo a identificar a seis personas.

Según ha informado el IML en un comunicado, con la finalización de estas autopsias se desactiva el protocolo nacional de actuación médico forense y de Policía científica activado con motivo de la crisis migratoria acontecida en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El levantamiento del primer cuerpo tuvo lugar el día 29 de julio y de otro el día 30 a las siete de la mañana, poco antes de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo el mismo día 30 de julio a las nueve y media de la mañana.

Desde esa entrada masiva, por tanto, han sido 82 los cuerpos recuperados del mar, todos ellos varones excepto una mujer.

De los cuerpos hallados hay tres personas identificadas a través de huellas dactilares y también se han identificado tres cuerpos mediante estudios biológicos y están a la espera de identificación, mediante este último método, por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (cotejo directo entre ADN de familiares) otros tres fallecidos.

Los seis identificados son varones, mayores de edad y marroquíes

Las seis personas plenamente identificadas son varones, mayores de edad y marroquíes. Los médicos forenses y el servicio de Criminalística de la Guardia Civil han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos encontrados en el mar.

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Una vez realizada la autopsia, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil envía las huellas dactilares digitalizadas para su identificación. También se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares y que exista otra posible vía de identificar a las personas fallecidas. En cualquier caso, el Juzgado tiene que avalar la identidad de dichas personas, hayan sido identificadas por huellas dactilares o por métodos biológicos.

Para poder identificar al resto, tendrán que enviarse los datos de las huellas dactilares a Marruecos para su posible reconocimiento.

El trabajo de los médicos forenses encargados de la identificación

El total de médicos forenses y técnicos de actividades específicas (técnicos de autopsias) desplegados por el Ministerio de Justicia ha sido tres médicos forenses de Ceuta, dos médicos forenses de Cáceres, un médico forense de Salamanca y otro de Valladolid.

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Y en cuanto a los técnicos de autopsias, además de los dos de Ceuta, se han desplazado a la Ciudad Autónoma dos de Cáceres, uno de Salamanca y otro de Valladolid.

A partir del 5 de agosto, se llevó a cabo el relevo del personal y comenzaron a trabajar en Ceuta dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Albacete, un técnico de autopsias de la misma ciudad y otro de Toledo.

También han intervenido en todo el proceso dos tramitadores judiciales, una psicóloga y dos trabajadores sociales.

19 denuncias de desaparecidos

Además, la Guardia Civil ha puesto en marcha una oficina antemorten con el fin de que personas cuyos seres queridos han desaparecido puedan presentar una denuncia y se les pueda recoger muestras biológicas para la posible identificación.

Hasta el momento se han presentado 19 denuncias, además de otras indagaciones e investigaciones que se están realizando para poder identificar a los fallecidos.

Todos estos datos se han recogido en el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil continúa con el trabajo de identificación de las víctimas

Pese a la desactivación del protocolo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil continúa con el trabajo de identificación de las víctimas.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Por su parte, el Juzgado de guardia de Ceuta ha sido reforzado con otro juez de guardia para hacer frente a la emergencia provocada por la entrada masiva de inmigrantes.

Así, el Juzgado abre diligencias previas por cada uno de los cuerpos hallados en el mar, a las que se une el informe preliminar de la autopsia y una vez que hayan podido ser identificados, el Juzgado procede a su reconocimiento y si no hay familiares que hayan recamado el cuerpo, emite la licencia de enterramiento.