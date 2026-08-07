Un niño de tres años, electrocutado por una farola en mal estado en Melilla

El menor ha sido trasladado estable al Hospital Universitario de Melilla

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Un menor de tres años ha sufrido este viernes por la tarde una descarga eléctrica en la playa de La Alcazaba de Melilla debido presuntamente a una farola que se encontraba en mal estado.

Según han explicado a EFE fuentes de Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la ciudad autónoma, el menor se encuentra actualmente estable en el Hospital Universitario de la ciudad junto con otras dos personas que le ayudaron y que se encuentran en urgencias para comprobar si han sufrido algún daño, ya que también sufrieron descargas.

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“Si estos hechos se confirman, estaríamos ante un episodio de enorme gravedad que pone en cuestión el estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones públicas, así como los protocolos de inspección y prevención que deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de los menores”, ha afirmado el partido en un comunicado.

Piden una "revisión urgente" de toda la infraestructura eléctrica

Por ello, ha exigido al Gobierno de Melilla que informe de manera “inmediata” sobre las circunstancias de este accidente, que aclare si existían “deficiencias conocidas” en la instalación eléctrica de la playa y que determine las responsabilidades que pudieran derivarse de este suceso.

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Asimismo, han reclamado una “revisión urgente” de todas las infraestructuras eléctricas y del mobiliario urbano existentes en las playas de Melilla para evitar “que una tragedia de estas características vuelva a repetirse”.

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El partido ha trasladado todo su apoyo y cariño al menor afectado y a su familia, deseando “su pronta y completa recuperación”. “La seguridad de nuestros espacios públicos no puede quedar en manos de la improvisación ni de la dejadez. La ciudadanía merece playas seguras y una gestión responsable que anteponga siempre la protección de las personas”, ha apostillado.