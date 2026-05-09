Un hombre se disfraza de su madre para hacer el examen de conducir y acaba detenido por ello

Los momentazos y programas completos de 'Visto lo visto', en Mediaset Infinity

Compartir







'Visto lo visto' se ha hecho eco de una noticia muy peculiar. En las imágenes podemos ver a una mujer que se presenta a su tercer examen de conducir, pero la Policía tiene sus sospechas por sus grandes manos y su voz extrañamente grave y esto no terminaban de encajar con la imagen de señora discreta. Y es que, detrás de esa mujer se esconde... ¡su propio hijo!

Este hijo se ha disfrazado de su madre para intentar ayudarla a aprobar, de una vez por todas, el examen del carnet de conducir. El plan parecía perfecto, pero no salió nada bien, pues la idea no coló. Para caracterizarse, el hombre llevaba una peluca, las uñas pintadas, maquillaje en el rostro y una blusa floreada, ¿qué podía salir mal?

El hombre que se hizo pasar por su madre acaba detenido

Todo este esfuerzo no sirvió de nada y el numerito terminó cuando la Policía decidió comprobar el documento de identidad: ahí se acabó el teatro. Este hijo demasiado apegado a su madre, que quiso regalarle el carnet de conducir, terminó sacándose él una ficha policial.

Es más, al final del análisis de esta noticia podemos ver una imagen del hombre sentado en un banquillo en la comisaría en la que se muestra abatido porque el plan para ayudar a su madre le llevó directamente al suspenso, pero también al calabozo.