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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso y tradicional editorial de su presentadora, en el que en esta ocasión ha querido destacar la visita del Papa León XIV a España y la ausencia de Pedro Sánchez a la mayor parte de los actos por encontrarse de festival musical.

"Buenos días. De Madrid, al cielo. Así es como se está viviendo en la capital la visita de León XIV. El Papa apeló en un discurso lleno de luz a valores universales como la convivencia, la esperanza y la paz en un planeta en guerra. El discurso del Pontífice estuvo marcado por llamadas al diálogo entre culturas, recordando la armonía entre religiones en la Historia de España, abogando por la concordia social y pidiendo que se deje de lado la polarización. Una misa a la que asistieron miles de jóvenes de todos los rincones del mundo, un evento en el que se respiró positividad y una paz que el país necesita. ¿Y quién no acudió a la misa? PS. El presidente prefirió una vez más evitar unos abucheos que ningún perímetro de seguridad hubiera evitado. ¿Con qué cara iba a dar la paz a sus rivales políticos y a pedir por el perdón de sus pecados con llamamientos a levantar un muro entre ciudadanos? Prefirió quitarse del medio una vez más y movilizar un helicóptero, un avión, escoltas y Mossos de Esquadra para irse a un festival de música para hacer el indi", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: " Quizá hoy se obre el milagro y el Papa nos libere de las cloacas. Amén", ha sentenciado en directo"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Justo cuando las iniciales con su nombre aparecen cuatro veces en la agenda de Leire, PS se va a otro PS, al Privamera Sound. Como la X de los Gal o el M. Rajoy de la agenda de Bárcenas, PS pasará a la historia como la gran incógnita que todos conocemos, porque todo el mundo sabe quién es PS, y no es Peter Sellers. El presidente ha acudido a un festival cuando tiene montado en su partido su propio festival de corrupción".

"Pero PS se ha quedado sin teloneros, sin cortafuegos, ahora el cabeza de cartel de este festival es él. Hoy el Papa acude al Congreso en un acto que reunirá a representantes de los tres poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, un Legislativo que no existe, y los fachas con toga. Quizá hoy se obre el milagro y el Papa nos libere de las cloacas. Amén", ha sentenciado en directo.