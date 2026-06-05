'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Disfruta de todos los programas de 'El programa de Ana Rosa' en Mediaset Infinity

Compartir







'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que en esta ocasión ha querido destacar las mentiras que rodean al 'caso Leire' y sus consecuencias en el gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Ya está todo preparado para que Leire Díez reciba mañana al Papa, porque León XIV es el único con el que aún no se ha reunido la fontanera. Hasta organizaba presuntamente rescates de la SEPI en Ferraz, como el de Tubos Reunidos, lo que demuestra que en Ferraz había corruptos por un tubo. Ahora dirán que estas reuniones no existían, como no existe la oficina del hermano de Sánchez. La Guardia Civil geolocalizó a Leire junto a la sede central de la Benemérita. Hasta tres veces se reunió con la directora del Cuerpo", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Son tantas las pruebas, que aprovechando que el papa viene mañana les ha dado a todos por confesarse"

La presentadora ha continuado: "No son indicios, como argumenta la sincronizada, hay un aluvión de indicios. Son tantas las pruebas, que aprovechando que el papa viene mañana les ha dado a todos por confesarse. La directora de la Guardia Civil ha mandado escribir un comunicado en reflexivo, con un encabezamiento que dice: "Se informa de lo siguiente". Se informa. ¿Quién informa? ¿La Guardia Civil, un ente abstracto, Mercedes González o las Moncloacas? El comunicado en reflexivo confiesa dos reuniones, lo que significa que mintió la directora y mintió el ministro del Interior en sede parlamentaria al negar estas reuniones. A Grande Marlaska no le consta. Consta es el verbo que puso de moda Sánchez en el Senado el día de las gafas raras. Si Marlaska lo sabía debe dimitir, y si no le consta, Mercedes González lo engañó, y debe cesarla. Otra que confiesa su mentira es la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Leire mantuvo una conversación con Narbona, según el sumario, el día que Sánchez anunció sus días de reflexión. Desde el PSOE señalan a los oportunistas y farsantes".

"En un rápido repaso encontramos en el sumario de las cloacas estos nombres: Cristina Narbona, presidenta del PSOE, Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, Ana María Fuentes, gerente del PSOE, Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, Rafa Hernando y Juan Francisco Serrano, miembros del comité ejecutivo del PSOE, Antolín Llorente, exdirector de Comunicación del PSOE, y el ONE, secretario general del PSOE. Si esto no es una trama organizada, que venga Dios y lo vea. De momento, mañana llega el representante de Dios en la Tierra, y veremos al presidente refugiarse bajo las faldas del Papa para usarlas como cortina", ha sentenciado en directo.