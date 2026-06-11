Especial de 'El precio justo: la casa por la ventana': no te lo pierdas, muy pronto, en Telecinco
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Dentro de muy poco 'El precio justo' tira ''la casa por la ventana''. El concurso presentado por Carlos Sobera prepara una edición de prime time en el que habrá sorpresas, premios y mucho dinero en juego.
No te pierdas el especial de 'El precio justo: la casa por la ventana', muy pronto, en Telecinco.