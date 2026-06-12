La final de 'Supervivientes 2026'

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12 JUN 2026 - 14:50h.

La audiencia decidió que la modelo se alzara con la victoria tras vencer a Alba Paul que quedó en segundo lugar; Alvar Seguí y Jose Manuel Soto se tuvieron que conformar con el tercer y cuarto puesto.

El vestido de gasa de seda en verde esmeralda fue diseñado a medida para Maria Lamela por Mario Salafranca. ¡Millones de gracias!

Completamos el estilismo con unas sandalias de la firma Exé Shoes de tacón con acabado snake en marrón.

Y con joyas de mi querido joyero de confianza Isidoro Hernández que tiene una maravillosa tienda en la calle Claudio Coello 8 de Madrid y que le falta tiempo para empezar a diseñar cuando le llamo. ¡Gracias! Los pendientes en oro amarillo en turquesa fina y cuarzo hidrotermal , y los anillos en oro amarillo y turquesa fina tallada.

Maria fue maquillada y peinada por Belén García y Ángel Rodríguez, bajo la supervisión de Trini Lauder, responsable de MUAH de Mediaset.

Las fotos oficiales las hizo Luis Miguel González.

Especial mención al equipo de producción de Mediaset: Carmen Fernández, Matilde Pascual y Juan Fran Moreno con el que es un placer trabajar, ¡SIEMPRE!

Y a Antonio Núñez, estilista de Mediaset, con quien trabajar a su lado es un REGALO.

Gracias María por confiar en nosotros.