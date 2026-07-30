Lorena Romera 30 JUL 2026 - 14:27h.

Tras varios ingresos y sesiones de quimio, la canaria vuelve a sonreír con una feliz noticia

Marta Peñate, sobre su quimioterapia: "Si no me curo las células anormales del útero, me puede dar lo que ya sabemos"

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Marta Peñate afronta una de las etapas más complejas de su vida, pero lo hace con la fortaleza que la caracteriza. Tras dos meses difíciles en los que tuvo que cancelar sus vacaciones debido a las complicaciones sufridas por un embarazo ectópico -que desembocó en hemorragias, varios ingresos hospitalarios y la necesidad de recibir tratamiento de quimioterapia-, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' celebra ahora un importante momento.

A pesar de encontrarse en pleno proceso médico, alternando sesiones de quimioterapia con medicamentos como metotrexato y actinomicina D (este último es el que le provoca náuseas y le deja "tirada"), la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido darse un respiro y volcarse en una de las personas más fundamentales de su vida: su madre.

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"Llevo dos meses con esto, con hemorragias, ingresos hospitalarios, quimioterapia... ahora que ya está todo OK y solo me dan la quimio, pues me voy escapando", ha explicado la de Las Palmas de Gran Canaria, dejando claro que psicológicamente ha salido del shock inicial y ahora necesita despejar la mente.

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De hecho, su primer "soplo de aire fresco" tuvo lugar en Sevilla, a donde viajó junto a Tony Spina para disfrutar de 'La Velada del Año'. Unas pequeñas vacaciones en las que confesó haber podido desconectar por primera vez tras semanas muy difíciles. Ahora, la televisiva ha querido dar un paso más en esta línea de sanación emocional.

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Para compensar los momentos tan duros pasados en el hospital, donde su madre no se separó de su lado durante diez días seguidos, la creadora de contenido ha querido premiarla con una escapada sorpresa por Europa. Un viaje a un destino que aún no han desvelado, pero que promete ser el refugio perfecto para recargar energías juntas.

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Ya con la mente puesta en esta aventura, la televisiva ha compartido con sus seguidores los divertidos audios de su madre organizando la maleta a ciegas al no saber la ciudad a la que van a volar. Eso sí, las dos muy ilusionadas porque es el momento de olvidar por unos días ese complicado bache de salud que truncó tanto las cosas para la canaria.

Todavía con cuatro sesiones de quimioterapia por delante, Marta Peñate vuelve a dar una lección de fuerza y positivismo. Un gesto con el que demuestra que, incluso en las etapas más oscuras, siempre hay espacio para celebrar la vida de la mano de la familia.