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El próximo lunes se estrena en Telecinco ‘Amor… ¡O lo que surja!’ el nuevo programa de las tardes que conducirá Carlos Lozano donde personas de todas las edades se lanzarán al apasionante proceso de buscar pareja.

El nuevo dating show de Telecinco llega el lunes a las 15.45 horas y podrás disfrutarlo de lunes a viernes con la presencia no solo de Carlos Lozano, si no también de Anabel Pantoja y Ana Santiago como las consejeras del amor.

Carlos Lozano, que se encuentra entusiasmado con este nuevo formato, ejercerá de maestro de ceremonias y guiará a los participantes en su búsqueda del amor.

Carlos Lozano, prendado de tres invitadas del programa

El presentador ha regresado al plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para “reclutar” a tres solteras de las que se quedó prendado viendo el programa: Apollonia, Leida y Lola.

Carlos, que no se pierde una entrega de ‘Hay una cosa que te quiero decir’, ha lanzado para las tres invitadas una pregunta: “¿Queréis venir a mi programa?”. Las tres mujeres están actualmente solteras y lo cierto es que no han tenido suerte en el amor. ¿Aceptarán la propuesta y acudirán a ‘Amor… ¡O lo que surja!’? ¡Dale al play y descúbrelo!