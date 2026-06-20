En algunas zonas del País Vasco se prevén tormentas con lluvias que dejarán unos 30 litros por metro cuadrado

Una tormenta torrencial deja más de 60 incidencias en solo unas horas en Jaén: garajes inundados y ciudadanos por los suelos

Compartir







Llega a España la primera ola de calor del verano con temperaturas de 40 grados. Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y País Vasco- están desde este sábado en aviso naranja (peligro importante) al que se suman, lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para Andalucía y Aragón hay aviso naranja, que supone riesgo meteorológico serio, y entrará en vigor desde las 13.00 horas cuando está previsto que las temperaturas alcancen los 40 grados en puntos como la Campiña cordobesa o el Valle del Guadalquivir (Jaén).

Pronóstico de tormentas lluvias y fuertes vientos en Zaragoza, Teruel y Huesca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica tormentas en Zaragoza, Teruel y Huesca acompañadas en algunos puntos como Caspe de rachas de viento muy fuertes.

En el archipiélago balear se prevén máximas de hasta 39 grados en el interior de Palma, al tiempo que en Cantabria se esperan precipitaciones acumuladas que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en lugares del Litoral de la región, en la zona de Liébana y del Ebro.

PUEDE INTERESARTE Una ola de calor y fuertes tormentas dan la bienvenida al verano: los termómetros llegarán a sobrepasar los 40 grados

En Castilla y León, el aviso naranja alerta de tormentas y precipitaciones que en puntos de Burgos dejarán acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado y temperaturas que en Ávila rozarán los 36 grados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, Cataluña afrontará máximas que podrían oscilar alrededor de los 39 grados en zonas de la Depresión Central de Lleida y los termómetros marcarán los 36 grados en los valles de la vertiente sur del Pirineo y de la ribera del Ebro en el interior de Tarragona.

Avisos amarillos en otras siete comunidades por tormentas y lluvias

En el País Vasco se prevén precipitaciones y tormentas, en Álava al tiempo que en puntos del interior de Bizkaia la Aemet avisa de precipitaciones que dejarán unos 30 litros por metro cuadrado y tormentas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, otras siete Comunidades Autónomas -Asturias, Castilla-La-Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad valenciana y La Rioja- los avisos serán amarillos (riesgo importante) por tormentas, precipitaciones y altas temperaturas.