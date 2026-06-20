Fiesta 20 JUN 2026 - 20:11h.

La colaboradora responde a las críticas de su examiga de la universidad y habla por primera vez de la enfermedad que padece

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Marisa Martín Blázquez pone los puntos sobre las íes tras las duras críticas sobre su cambio físico que ha hecho sobre ella y su marido, Antonio Montero, una mujer con la que la colaboradora de 'Fiesta' tuvo una breve amistad durante sus años en la universidad. Marisa responde con contundencia y habla por primera vez de la enfermedad que padece.

Ayer, en 'El tiempo justo', Carmen Montes, examiga de la universidad de Marisa y su marido Antonio, cargo duramente contra ellos con declaraciones como: "Se ha querido cambiar la cara y eso nunca da buen resultado porque dejas de ser tú. Vi más cambio en Marisa. Ahora está mejor, pero de repente apareció como una pepona. Te puedes hacer un lifting, pero no cambiarte la cara. En él no veo mucho cambio, está más parecido, mayor".

Tras estas duras palabras, Marisa contesta a su examiga en el programa de Emma García: "Es terrible hacer prejuicios. A mí me parece muy bien que todo el mundo haga lo que parezca. No me cabrea porque estoy en un momento de mi vida en el que priorizo tanto las cosas importantes que las chorradas como las de esta señora, me ponen. Me pone contestarla".

Marisa se sincera sobre la enfermedad que padece

"Detrás de cada persona hay historias que desconocemos", declara Marisa, antes de confesar: "Padezco una enfermedad neuromuscular, autoinmune, crónica y rara que se llama 'miastenia gravis'. Significa, debilidad muscular grave. Tengo todo el lado izquierdo afectado por esto. Emma ha vivido en primera persona cómo muchas veces en realización tenían que mostrar solamente el lado derecho porque el izquierdo es el que más me afecta cuando me dan los brotes y vosotros lo que veis es una deformidad en la cara".

"Llegó un momento de mi vida que la cara se me estaba desformando bastante y empecé a tratarme para que esa asimetría facial se notara menos. He encontrado un equipo médico con el que de vez en cuando vamos haciendo algún pequeño retoque para que eso se iguale y también porque me gusta estar más guapa", añade.

Muy molesta por los comentarios de su examiga, Marisa afirma: "Me fastidia tener que hablar de una cosa íntima. Esto no lo había contado". Asimismo, la colaboradora ha aprovechado la ocasión para hacer una reivindicación: "Me molesta que, igual que yo, haya miles de mujeres que se tienen que estar justificando. Estoy harta de que la mayoría de las veces sean las propias mujeres las que nos atacamos. Vamos a ser empáticos", concluía.