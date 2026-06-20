Equipo Outdoor 20 JUN 2026 - 13:00h.

La influencer ha respondido sin pelos en la lengua a los comentarios de hate que más le lanzan habitualmente en redes

Alba Díaz comparte los resultados de su última prueba médica: “Mi cuerpo me manda señales”

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Alba Díaz lleva tiempo acostumbrada a recibir comentarios de todo tipo en redes, y ha decidido responderles a todos de una vez. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que hace apenas unos días esquivaba nerviosa las preguntas sobre su madre, demuestra que cuando habla por iniciativa propia no tiene ningún reparo: ha publicado un vídeo en el que recrea con mucha actitud los comentarios de hate que más le repiten y los responde uno a uno sin inmutarse.

El formato lo plantea como una lectura ficticia en directo de sus comentarios más habituales. Desde los que cuestionan su origen (“Esta es hija de…”) o su formación (”¿Esta qué ha estudiado?”) hasta los más gratuitos (“la que más cae”). A la pregunta de si hace algo más aparte de grabarse, la influencer no se complica: “No, la verdad”. El vídeo forma parte de una colaboración publicitaria, aunque la propia Alba lo convierte en un ejercicio de humor y honestidad que va mucho más allá del formato.

Los que van al físico

Los comentarios sobre su cuerpo son los que más chicha tienen. A ”¿Esta no es la que ha engordado 6 kilos?” responde mirando a cámara: “Justo esa soy, sí”. O también se le acusa de usar demasiado filtro: “No es tu piel, ya te gustaría”, lo que aprovecha para anunciar la CC Cream que utiliza en el vídeo con toda la naturalidad del mundo.

Los que van a su relación

También le llegan los que apuntan a su historia con el productor musical Marcos Terrones. “Este no le dura ni un año”. La respuesta de Alba es un texto en pantalla que habla por sí solo: “casi 3 años después”. Una manera de dejar en evidencia a los que apostaron en contra sin necesidad de añadir nada más. Y es que la influencer y el productor musical llevan más de dos años juntos, una relación que incluso sellaron simbólicamente con unos anillos hechos a mano en un taller de orfebrería.

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La reacción de sus seguidores no ha podido ser más positiva. Los comentarios al vídeo se han llenado de mensajes de apoyo: que es “majísima”, que es “muy guapa y elegante”, que hace “muy buena pareja” con Marcos, y que da igual si ha engordado unos kilos.

Muchos también han aprovechado para criticar a quienes le lanzan hate: “qué mala es la gente” se repite una y otra vez. Un respaldo masivo que demuestra que, por mucho ruido que haya, sus seguidores tienen muy claro de qué lado están. Aunque aún así hay unos pocos que se atreven a hacer comentarios negativos adicionales, sobre su exceso de botox o su "cara de huevo".

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El vídeo lo cierra con una frase irónica: “Lo que más me fastidia es que no sepan que hay una CC cream en el mercado que te hace tener la piel así y que no la estén aprovechando”. Una conclusión que mezcla el orgullo de quien lleva años encajando este tipo de comentarios con el humor de quien ha aprendido a no tomárselos demasiado en serio.