Antía Troncoso 20 JUN 2026 - 01:26h.

Maica y Gerard protagonizan un tensísimo enfrentamiento en el plató de '¡De viernes!': "Nunca ha sido mi amigo de verdad"

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La flamante ganadora de 'Supervivientes 2026' se enfrenta a sus cuentas pendientes en el plató de '¡De viernes'. Pese a no ser la opción preferida de la mayoría de sus compañeros, Maica Benedicto se alzó con el primer puesto del reality de supervivencia más extremo de la televisión. Ahora, la joven recuerda su paso por el programa junto a su aliada, Claudia Chacón, y Gerard Arias con quien su amistad se rompió en Honduras.

Cara a Cara, Maica y Gerard han protagonizado un explosivo enfrentamiento lleno de pullas y reproches cruzados, que comenzaba con las palabras de él hacía su examiga: "Ha tenido ciertas actitudes que yo como amigo no las hubiera tenido. La he antepuesto siempre a todo y, cuando me hubiese gustado que por su parte hubiese habido un poco más de apoyo hacia mí, no lo ha habido".

"Pues predica con el ejemplo", contestaba ella. Por su parte, Claudia Chacón saltaba en defensa de Maica Benedicto: "Estoy esperando que le mandes un mensaje tanto que dices de amistad, pero venir a un plató, sí". La discusión entre los tres se iba acalorando y Maica terminaba explotando: "Ahora, te voy a hablar claro".

Maica y Gerard, totalmente enemistados: "No has sido mi amigo nunca"

Con contundencia, Maica Benedicto saltaba contra Gerard Arias con unas durísimas palabras: "Tú mi amigo nunca has sido, te has aprovechado de mi imagen para limpiar tu imagen. Este señor me tocaba la puerta, grababa un vídeo conmigo y se iba a su casa". Muy indignado, Gerard replicaba: "Dice lo de los vídeos cuando mis visualizaciones son mucho más altas que las que tenía ella".

"Yo he estado desinteresadamente por ti y ¿sabes lo que me has hecho dentro del programa? Traicionarme. Se te ha visto la cara", añadía Gerard. Maica Benedicto continuaba cargando contra su examigo: "No has sido tú y ese es tu resquemor, se te veía muy forzado en cada discusión". La tensión entre ellos aumentaba y cuando él la acusaba de estar "victimizándose" ella se rompía:

"Te juro que me duele tanto que me diga víctima. Él me conoce fuera y sabe que soy súper sensible y he llorado con él", aseguraba Maica totalmente rota. "No te veo las lágrimas", respondía Gerard. ¡Dale al play al vídeo que acompaña a esta noticia para ver el enfrentamiento al completo!