Equipo Outdoor 20 JUN 2026 - 12:04h.

Isa Pantoja y Asraf Beno celebran el primer cumpleaños de su hijo Cairo junto a Anabel Pantoja

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El próximo 22 de junio, Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno, cumple su primer año de edad y la familia se ha adelantado y ya lo ha celebrado este viernes con una fiesta muy especial para el pequeño con muchas referencias a Stitch, el dibujo animado de la película 'Lilo & Stitch'. La celebración junto a amigos y algunos familiares tuvo lugar en Cádiz, hubo muchas sorpresas y destaca la presencia de Anabel Pantoja, quien acudió al gran evento junto a su hija Alma.

Así ah sido el primer cumpleaños de Cairo, hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno

Muy ilusionada, Isa Pantoja ha compartido varios vídeos a través de sus redes sociales en los que ha mostrado algunas de las cosas que su marido Asraf y ella habían preparado para celebrar este primer cumpleaños de su hijo: "La verdad es que no falta detalle". Además, ha confesado que se encontraban en una finca ubicada en Puerto Real y que la decoración había quedado divina. Había helados tailandeses y gofres para merendar y la decoración estaba inspirada en 'Lilo & Stitch'. Los padres han reconocido que Stitch es el personaje favorito de su hijo y por ello toda la temática de la fiesta gira en torno a este adorable personaje animado.

Anabel Pantoja, invitada al cumpleaños de Cairo

Anabel Pantoja no ha querido perderse este evento. Mediante varias stories que ha subido a su perfil de Instagram, la influencer y futura asesora del amor de 'Amor... ¡O lo que surja!', el nuevo programa de Carlos Lozano que se estrena el lunes 22 de junio a las 15:45 horas en Telecinco, ha mostrado algunas imágenes de este cumpleaños en los que se puede ver a alguien disfrazado de Stitch para amenizar la tarde de los niños e incluso una tierna fotografía en la que aparecen los primos Cairo y Alma juntos.