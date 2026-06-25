¡No te puedes perder esta esperada entrevista de Carolina Perles este viernes en el plató de '¡De Viernes!' a las 21.45 horas, en Telecinco!

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José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, una de las penas más severas impuestas a un exministro en España. La sentencia lo convierte en el miembro de un Gobierno democrático que ha recibido la mayor condena de cárcel por delitos vinculados a su actividad pública. Y Carolina Perles, expareja del exministros de Transportes, hablará de todo esto desde el plató de '¡De Viernes!': "No me lo esperaba, la verdad, no ver crecer a tus hijos, eso ya es una pena".

"Aquí todas sus novias han quedado bien, pero a mis hijos ni un duro", dice rotunda Carolina, que también apunta a Víctor Ábalos: "No puedo aguantar que él me humille, no se lo tolero".

¡No te puedes perder esta esperada entrevista de Carolina Perles este viernes en el plató de '¡De Viernes!' a las 21.45 horas, en Telecinco!