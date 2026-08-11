Muere el comandante de la Guardia Civil Carlos Barceló: su cuerpo ha sido encontrado en una pista forestal

Se trata del comandante Carlos Barceló, de 43 años, y el juzgado lo investiga como un supuesto suicidio

Localizado un cuerpo sin vida en la zona en la que se buscaba a un parapentista en Àger, en Lleida

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El comandante Carlos Barceló García, segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, fue hallado sin vida el pasado lunes en una pista forestal del municipio lucense de Baleira. Barceló, de 43 años y natural de Cartagena, ejercía además de manera provisional la jefatura del cuerpo en la provincia debido a la ausencia de su superior, el coronel Luis Germán Avilés. Se trata del comandante Carlos Barceló, de 43 años, y el juzgado lo investiga como un supuesto suicidio, según ha adelantado el diario 'El Progreso'.

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Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil transmitieron sus condolencias por el fallecimiento. "Lamentamos profundamente el fallecimiento del Comandante Carlos Barceló, jefe de Operaciones de la Comandancia de Lugo, compañero y socio de UO".

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) trasladaron sus afección a la familia, compañeros y allegados del comandante y destacaron su "cercanía, disposición y compromiso con los guardias civiles".

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La noticia ha caído como un mazazo entre sus compañeros a los que les llegó a comentar que estaba valorando renunciar de momento al ascenso a teniente coronel para no tener que dejar Lugo por otro destino. El comandante habitaba una vivienda en la propia comandancia. Tenía dos hijos, que también viven en Lugo.

El comandante Barceló fue el mando de la Guardia Civil seleccionado para acompañar la rey Felipe VI en la visita que este realizó a Sarria en 2022 para conocer las nuevas instalaciones del cuartel de la benemérita en dicha localidad. Barceló ejerció de guía y cicerone del monarca en su visita, tanto en los actos de protocolo como en el recorrido por las instalaciones.