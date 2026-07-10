telecinco.es 10 JUL 2026 - 15:00h.

Un concursante de 'El precio justo' reconoce estar enamorado de Tania Medina

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Daniel es el segundo participante del programa de 'El precio justo' de este viernes. Llega dispuesto a ganar muchos premios, pero Carlos Sobera le cala en el primer momento: "Me da miedo Daniel porque me he enterado de que ha venido para conocer a Tania", son las palabras del presentador.

Un concursante, enamorado de Tania Medina

El concursante no lo niega en ningún momento y lo reconoce. Por su parte, Tania Medina intenta desviar la atención alegando que hace el rol de madrina en el programa y que, por eso, muchos concursantes le tienen mucho cariño, pero Carlos Sobera la frena y quiere seguir indagando en los sentimientos de Daniel.

"Estás enamorado, ¿eh?", le pregunta Carlos Sobera a Daniel. El participante reconoce que sí, pero el presentador le pide que se concentre en el juego que está a punto de comenzar si quiere llevarse el premio anunciado. Para ello, cuenta con la ayuda de su madre y de su hermano mayor.