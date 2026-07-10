Agencia EFE Redacción Andalucía 10 JUL 2026 - 10:20h.

Los reyes trasladan también su reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos implicados en las labores de auxilio y extinción

El incendio en Los Gallardos, al minuto

Compartir







Los reyes se han mostrado este viernes "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", en Almería, y han expresado su pesar a las familias de las víctimas y los afectados.

"Reconocimiento y apoyo"

"Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", ha indicado la Casa Real en un mensaje en la red social X respecto al incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos, donde ha habido once muertos y ocho heridos, según datos del balance provisional.

Los reyes trasladan también su reconocimiento y apoyo "a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación".