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Los reyes, "profundamente consternados" por la tragedia del incendio de los Gallardos, Almería

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, Almería
El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, Almería. Europa Press

  • Los reyes trasladan también su reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos implicados en las labores de auxilio y extinción

  • El incendio en Los Gallardos, al minuto

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Los reyes se han mostrado este viernes "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", en Almería, y han expresado su pesar a las familias de las víctimas y los afectados.

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"Reconocimiento y apoyo"

"Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", ha indicado la Casa Real en un mensaje en la red social X respecto al incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos, donde ha habido once muertos y ocho heridos, según datos del balance provisional.

Los reyes trasladan también su reconocimiento y apoyo "a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación". 

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