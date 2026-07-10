La primogénita de los reyes Felipe y Letizia ha puesto fin este viernes a los tres últimos años como alumna militar tras recorrer los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas

Así será la histórica despedida de la princesa Leonor a su formación militar: del triste 'adiós' a sus compañeros al momento con Felipe VI

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La princesa Leonor ya ha puesto el broche de oro a una de las etapas más exigentes e importantes de su vida. La Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, ha acogido este viernes la ceremonia de entrega de Reales Despachos, un acto con el que la heredera al trono ha dado por concluida su formación militar tras tres años recorriendo los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas.

La jornada, que ha comenzado a las 10:30 horas, ha sido especialmente emotiva y, a la vez, tensa para la familia real. Los reyes Felipe y Letizia han acompañado a su hija mayor en un día que quedará marcado para siempre en su trayectoria institucional, mientras que la infanta Sofía tampoco ha querido perderse un momento tan señalado. Sin embargo, este día también ha estado empañado por la tragedia provocada por el incendio en Almería. Por ello, incluso se ha cancelado el brindis posterior a la entrega de despachos y los miembros de la familia real se han visto obligados a regresar a Madrid.

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Pese al desastre, los cuatro han vuelto a ofrecer una imagen de unidad familiar ante el cierre de una etapa que comenzó en agosto de 2023, cuando Leonor ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar una preparación diseñada específicamente para quien, en el futuro, ejercerá el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

El abrazo de Felipe VI a Leonor

Uno de los instantes más esperados de la ceremonia ha llegado cuando Felipe VI, en su condición de rey y capitán general de los Ejércitos, ha sido el encargado de entregar personalmente a su hija el Real Despacho, repitiéndose así una imagen que ya se produjo al finalizar sus etapas en Zaragoza y Marín.

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Acto seguido, Felipe VI ha procedido a la imposición de la Gran Cruz del mérito aeronáutico con distintivo blanco a la princesa, momento en el que padre e hija han protagonizado uno de los momentos más solemnes y emotivos del acto al fundirse en un abrazo. Así, han escenificado el relevo institucional que representa la formación castrense de la futura jefa del Estado y poniendo el punto final a un recorrido de tres años marcado por la disciplina, el esfuerzo y la preparación.

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La ceremonia ha reunido a toda la promoción de nuevos oficiales de la Academia General del Aire y del Espacio, que ha recibido sus despachos en presencia de las principales autoridades civiles y militares, entre ellas la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

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Los gestos de orgullo de la reina Letizia y la infanta Sofía

Tras la imposición de los empleos, los nuevos oficiales han participado en el tradicional desfile militar que pone el colofón al curso académico. Ha sido entonces cuando los cuatro miembros de la familia real se han reunido para abrazarse.

La emoción también ha estado muy presente entre Letizia y la infanta Sofía, que han vivido en primera fila el cierre de una etapa que ha exigido importantes sacrificios personales y familiares.

Las miradas de complicidad, los gestos de orgullo y los abrazos de la reina y su hija pequeña a Leonor tras finalizar la ceremonia han reflejado el significado de un día histórico para la heredera.

La despedida a sus compañeros

Más allá del protocolo, para Leonor también ha supuesto despedirse de los compañeros con los que ha compartido este último año de formación en San Javier, después de convivir con ellos en las aulas, las maniobras, los vuelos de instrucción y la intensa rutina militar.

El 'adiós' a sus compañeros ha sido, sin duda, uno de los episodios más personales de la jornada. Tras años de experiencias únicas y una formación tan exigente, la primogénita de Sus Majestades deja atrás la vida como alumna militar para iniciar una nueva etapa con una preparación que marcará para siempre su papel como futura reina de España.

Se cierra así un periodo que comenzó hace tres veranos y que la llevó primero por la Academia General Militar de Zaragoza, continuó a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y en la Escuela Naval Militar de Marín, y ha culminado en el Ejército del Aire y del Espacio.

Con esta ceremonia también concluye oficialmente su condición de alumna de las academias militares. Durante estos tres años ha recibido instrucción en tierra, mar y aire, ha participado en maniobras, ejercicios tácticos, navegación, formación aeronáutica y numerosas actividades castrenses, siguiendo un itinerario muy similar al que recorrió su padre décadas atrás antes de acceder a la Jefatura del Estado.

Ahora, una vez completada su formación militar, Leonor abre un nuevo capítulo en su preparación como futura jefa del Estado. Tras el verano iniciará su etapa universitaria como alumna del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid.