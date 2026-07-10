Lidia González 10 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta todos los problemas que está teniendo para encontrar casa en Madrid: su último varapalo

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Maica Benedicto tiene muy claro en qué quiere gastarse el dinero de su premio, pero no está siendo nada fácil conseguir su objetivo. Después de opinar sobre el novio de Claudia Chacón tras conocerlo, la ganadora de ‘Supervivientes’ cuenta la odisea que está viviendo en su búsqueda de piso en Madrid. La influencer está sumida en un auténtico infierno, ya que los problemas no paran de acumularse, y, desesperada, cuenta todos los detalles sobre el último varapalo que ha recibido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que le ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Ahora que se encuentra en un delicado proceso de adaptación después de los meses que ha pasado en Honduras, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tiene muy claro que quiere comenzar una nueva vida y convertirse en propietaria. Sin embargo, este proceso está siendo mucho más difícil de lo que se esperaba y no ha dudado en sentarse frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que tiene que enfrentar: “Estoy muy frustrada”.

Actualmente, la creadora de contenido está viviendo en una casa de obra nueva, dentro de una urbanización de lujo, pero ha tomado la decisión de dejar de gastar dinero en un alquiler para conseguir su propiedad. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ya tenía puesto el ojo en la casa de sus sueños que cumplía todas sus expectativas, con una urbanización que la hacía sentir “en Miami”, pero un giro de los acontecimientos ha cambiado sus planes por completo: “Cuando no es una cosa, es otra”.

La creadora de contenido explica el motivo por el que ha tomado la decisión de rechazar la casa que tenía pensada reservar, convirtiéndose en un duro revés en esta incesante búsqueda en la que lleva inmersa desde su salida de ‘Supervivientes’. “Es más difícil que encontrar marido”, asegura la murciana completamente desilusionada tras haber perdido el piso con el que estaba tan ilusionada. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!