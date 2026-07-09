Lidia González 09 JUL 2026 - 21:31h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ enseña su segundo vestido: con un color muy especial y sin que falte la pedrería

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Noemí Salazar ha pensado en todos los detalles, al milímetro, para el gran evento del año. En exclusiva para mtmad, en Mediaset Infintiy, la protagonista de 'Los Gipsy Kings' comparte con todos sus seguidores los preparativos para la celebración en ‘Bienvenidos al brilli bautizo Gipsy’. Después de los problemas de salud que ha tenido y a pesar de que, en un principio, la influencer no quería adelantar nada de su look para la ocasión, enseña el primer vestido para el bautizo de Antoñito. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha enseñado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Que para la creadora de contenido la moda es absolutamente esencial y siempre quiere ir despampanante a todos los eventos, no es algo que pille de sorpresa y, por ello, va a lucir dos trajes diferentes en esta celebración: “Los dos vestidos en las fiestas gitanas son algo obligatorio”. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha hablado alto y claro sobre el primero que lucirá: “Es una pedazo de obra de arte, van a decir que me he pasado”.

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La influencer, que ha renovado la piscina de su casa, ha querido mostrar a todos sus seguidores algunos avances de este espectacular ‘look’ con el que va a asistir al bautizo de su pequeño. En un color con mucho significado y sin que falte la pedrería, la creadora de contenido cuenta los motivos por los que ha elegido este diseño: “El padre y el niño van igual, y la madre y la niña, igual”.

Noemí Salazar enseña el segundo traje de su hijo

La creadora de contenido no solo ha enseñado los detalles de su vestido, sino que también ha querido compartir una pieza clave del protagonista. La participante de 'Los Gipsy Kings' enseña el segundo traje de su hijo: “Le queda para morirte”. Además, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ muestra el impactante accesorio que completa el ‘look’ de Antoñito. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en Mediaset Infintiy!