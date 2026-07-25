Conoce al fin a su nieto y le revela toda la verdad sobre la relación con sus padres

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Alejandro llega al plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' con muchas esperanzas. Quiere empezar a tener relación con Guillermina, su abuela materna, a la cual ha visto en alguna ocasión, pero apenas no han tenido contacto. Guillermina aprovecha este reencuentro con su nieto para revelarle la verdad sobre los enfrentamientos de su familia.

Abuela y nieto se ven las caras tras más de diez años. Al verse a través de la pantalla del plató, Alejandro le pide a Guillermina recuperar el tiempo perdido y poder tener, al fin, una relación: "Te he echado mucho de menos siempre". Tras escuchar sus palabras, Jorge Javier Vázquez comienza a ahondar en la dura historia familiar a través de los recuerdos de la invitada.

Guillermina destapa por qué no tiene relación con su hija (madre de Alejandro)

"Lo que pasó con mi hija fue que no querían a su padre. El padre de Alejandro le lavó el cerebro total y le dijo que Rafael no era el padre de mi hija", comienza a relatar Guillermina. Este fue el inicio de una malísima relación que acaba en intentos de asesinato: "Mi marido me dijo que le habían pegado, que le tiraron en el sofá, mi yerno y mi hija, los dos, y le gritaban '¡tú no eres mi padre!".

Durante todo este tiempo, Guillermina se ha acordado mucho de sus nietos, pero no olvida el daño que le han hecho tanto su hija como su yerno. De hecho acepta el acercamiento de Alejandro, pero le advierte que no quiere saber nada de su madre. Es más, llega a decir que si se la hubiera encontrado a ella en plató, se hubiera marchado sin abrir el sobre, pues no está dispuesta a perdonarla: "Me ha hecho sufrir muchísimo".

Pero aún había más por destapar: "Querían quitar de en medio tanto a mi marido como a mi hijo. Era Guardia Civil, no sé si será. Quería matarlos (a padre y hermano de su pareja)", revela sobre la pareja de su hija. Rafael ahora ha fallecido a causa de un cáncer y, antes de esto, arregló los papeles del testamento para que su hija no heredase nada de él. Alejandro escucha todas estas palabras con asombro: "Estoy en shock porque yo no me acuerdo de nada, era pequeño".

¿Cómo terminará este tenso y revelador reencuentro entre abuela y nieto en el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir'? Descúbrelo en el vídeo de apertura de este artículo, donde podrás disfrutar de la historia completa de esta familia.