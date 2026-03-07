María Casado ha agradecido en pleno directo a la Universidad de Nebrija el premio recibido por su trayectoria profesional

La universidad Nebrija premia a una emocionada María Casado: "Cuando más brillante es la gente de al lado, yo brillaré más"

María Casado, presentadora de 'Informativos Telecinco', recibía este viernes 6 de marzo el Premio Nipho por su trayectoria profesional por la Universidad de Nebrija. La profesional del mundo de la comunicación era galardonada por los estudiantes del centro universitario que querían destacar y valorar su trayectoria profesional.

La periodista agradecía el gesto en un acto al que acudía para recoger el galardón que la Universidad de Nebrija le otorgaba. Como no podía ser de otra manera, María Casado también ha aprovechado los últimos segundos del informativo para agradecer este gesto en pleno directo.

"Es un regalo", el agradecimiento de María Casado a la Universidad de Nebrija

"Quiero dar las gracias a los y las estudiantes de la Universidad de Nebrija y compartir con vosotros, también, a los que nos veis este premio que me han dado a la trayectoria. Una ya va cumpliendo años, ya camino de los 30 de profesión, y cómo no.. es un regalo que las nuevas generaciones de periodistas que vienen con fuerza te digan que lo que haces les inspira. Así que, gracias. Un beso grande, gracias a todos", reconocía María Casado antes de finalizar con el informativo.

Precisamente, este agradecimiento también lo ha plasmado en sus redes sociales. "Gracias a toda la familia de la Universidad de Nebrija por esta mañana bonita llena de emoción y cariño a borbotones. Que hablen de ti así… es un regalo. Reivindicar en este oficio y en la vida aquello de ser buena gente, humilde, empático, generoso, respetuoso, honesto… tener voz propia y ser auténtico es una obligación. Después de casi 30 años de oficio eso es lo que de verdad me importa… Gracias", escribía la presentadora de Telecinco en su perfil de Instagram.

El reconocimiento a María Casado

La gala en la que se otorgaba el premio a María Casado se celebraba en el salón de actos del campus del centro universitario en San Francisco de Sales. Una emocionada Casado salía a recoger su galardón con un emotivo discurso en el que animaba a los alumnos a apoyarse siempre en los compañeros, a no tener miedo a equivocarse y a buscar la belleza del oficio a pesar de los contratiempos. "No entiendo la competitividad, ni con los míos ni con el de enfrente; siempre pienso que cuanto más brille el de al lado, yo brillaré más", declaraba la comunicadora.

A los futuros periodistas les aconsejó que se no tengan prisa por alcanzar sus objetivos, tras confesar que ella quería dedicarse a la radio cuando inició su andadura profesional, y a dejarse guiar por la intuición y los sentimientos.

María Casado también hablaba con el corazón sobre la DANA y algunas de sus comentadas conexiones en directo. "Cuando me mandaron a la DANA con todo el equipo de informativos Telecinco, es lo más duro que yo he cubierto en 30 años de profesión. Y recuerdo el primer informativo que hice, cubierta de barro, y viendo a aquella gente, que yo no paraba de llorar. Paco (su director de informativos en Telecinco) cuando acabó el informativo, me dice, ¿cómo estás? Porque sabe cómo soy. Me preguntó, ¿cómo estás? Y digo, pues mira, tocada. Pero digo que me he quedado con ganas de decir algo. Y me dijo, ¿qué? Pues que esto es un puto infierno. Y tengo ganas de decirlo así", continuó. Y al día siguiente lo dijo.