María Casado ha querido agradecer a la audiencia esa confianza que depositan en la cadena todos los días

María Casado agradece en pleno directo a la Universidad de Nebrija el premio recibido por su trayectoria profesional: "Es un regalo"

Compartir







La presentadora de Informativos Telecinco, María Casado, ha recibido el premio Europa Multicultural. "Dicen que me lo han dado porque contamos bien las historias", ha afirmado la periodista durante los informativos. Casado ha querido agradecer a la audiencia esa confianza que depositan en la cadena todos los días.

"Un beso muy grande y muchas gracias", ha afirmado con una gran sonrisa. "Vamos a celebrarlo. No es la Copa del Rey, pero vamos a hacerlo", ha añadido con ese toque de humor que la caracteriza.

Luis Aznal, el encargado de presentar la gala

Los Premios Europa Multicultural 2026 se han celebrado este año en el Hotel Ilunion Pio XII. El evento, presentado por Luis Aznal, ha contado con la actuación musical de apertura de Mapy B, de Vanessa Cera, de Duo Secondfret y de Faviola Galindo.

Este evento de carácter internacional reúne cada año a personalidades del mundo empresarial, artístico, social y deportivo, al igual que medios de comunicación. En otras ediciones se ha galardonado a figuras como Antonio Banderas, Ana Rosa Quintana, Risto Mejide, Emma García y Rafa Nadal, entre otros.

Esta gala se realiza en beneficio de la Asociación Multicultural de Personas con Discapacidad Neurológica para reforzar su compromiso con la inclusión y la solidaridad.