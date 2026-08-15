Marisa Martín Blázquez saca a la luz "el movimiento tramposo" de Aurelio Manzano: "No es buen compañero"
La colaboradora ha contado lo sucedido durante una pausa publicitaria: "Cuando veo que las cosas no se hacen bien tengo que decirlo"
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Este sábado se vivía en 'Fiesta' un momento de alta tensión. Tras la vuelta de publicidad Frank Blanco explicaba que Marisa Martín Blázquez había pedido permiso para compartir con la audiencia algo que había sucedido durante la pausa.
Al parecer, la colaboradora de 'Fiesta' había sido testigo de una maniobra de Aurelio Manzano que no estaba dispuesta a dejar pasar:
"A mí me parecen fatal las injusticias y cuando veo que las cosas no se hacen bien tengo que decirlo. Marina Esnal resulta que tenía el contacto de Julia Janeiro, ella ha hecho toda la gestión y yo he visto cómo Aurelio le pedía el teléfono de Juls. Marina de buena fe le ha dado el teléfono y después de dárselo Aurelio se ha puesto a mensajearse con Juls y da aquí información. No señor, la información era de nuestra compañera, no me parece justo lo que has hecho, eso no es de buen compañero".
Aurelio Manzano se defiende de las acusaciones
Aurelio Manzano, que no perdía detalle de las palabras de su compañera, intentaba defenderse asegurando que en todos estos años de profesión él jamás ha necesitado acudir a malas mañas:
"Yo lo que he hecho ha sido complementar la información de Marina porque estamos haciendo un programa para el público, se lo he consultado al director y me ha dicho que si tenía algo para ampliar la información de Marina que lo dijera".