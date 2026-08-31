Ana Carrillo 31 AGO 2026 - 13:16h.

Ana Rosa Quintana se ha desplazado a Ceuta para informar de la crisis migratoria en el arranque de la nueva temporada de 'EL programa de Ana Rosa'

Todo el contenido de 'El programa de Ana Rosa' está disponible en Mediaset Infinity

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Ana Rosa Quintana ha dado comienzo a la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' desde Ceuta, ciudad autónoma a la que ya se desplazó hace unas semanas, interrumpiendo sus vacaciones, para informar acerca de la crisis migratoria. Todo el contenido del programa está disponible en Mediaset Infinity, desde la entrevista a Juan Jesús Vivas a los disparos en el barrio de Loma Colmenar que ha presenciado Jorge Luque en directo.

En Ceuta, la periodista ha sido recibida entre aplausos por los vecinos que se estaban manifestando, que le han agradecido que les apoye actuando como altavoz de sus reivindicaciones y que también le han pedido que no deje de informar acerca de esta crisis en la que está sumida la ciudad desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

"No lo olvidaremos, nosotros no", les ha prometido Ana Rosa, que ha entrevistado a distintos ciudadanos que se han congregado en la plaza desde la que se ha realizado el programa. Entre los entrevistados, se encuentra Noelia Rodríguez, madre de una alumna ceutí, que le ha contado que ha decidido que no llevará a su hija al colegio porque teme por la seguridad de la menor y considera que puede haber problemas de salubridad en el centro, al que asegura que han entrado en varias ocasiones grupos de migrantes.

Ana Rosa también ha entrevistado a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha defendido que la crisis migratoria supone un problema para España y se ha mostrado crítico con la actuación del gobierno central. Vivas ha recibido el apoyo en directo a través de una videollamada de Juan José Imbroda, presidente de Melilla, que le ha dicho que considera que está dando "una lección de patriotismo" y que ha aplaudido su gestión al frente de la crisis migratoria.

Otro de los momentos destacados del programa ha ocurrido cuando Jorge Luque ha mostrado en directo que la tensión sigue en aumento en el barrio de Loma Colmenar, donde se han producido disparos al aire. El reportero ha mostrado que la situación es límite y que la policía trata de contener las peleas que estallan de forma continua en el campamento de migrantes.

Para terminar el programa, Ana Rosa Quintana ha dado un contundente discurso en el que ha repasado la historia de Ceuta para pedir "a nuestros políticos que cumplan con la voluntad del pueblo ceutí" de pertenecer a España.