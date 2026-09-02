Sandra Salinas 02 SEP 2026 - 13:28h.

Cinco parejas con su propia historia, cinco relaciones marcadas por exparejas, celos, infidelidades o venganzas

Conoce a los protagonistas de la nueva edición en el segundo capítulo de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', en Mediaset Infinity

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Mediaset Infinity desvela en 'Rumbo a La isla de las tentaciones' la identidad de los cinco chicos y chicas que protagonizarán la nueva edición del programa. Cinco parejas que en muchos casos están marcadas por las dudas, los celos o las infidelidades y que quieren demostrar que su pareja puede confiar en ellos. Pero ¿Cuál es su historia?

Nacho y Náyades: un viaje y muchos celos

Llevan dos años juntos, él nos cuenta que tiene parentesco con la familia real porque su abuelo era primo del rey Juan Carlos I, ahora se dedica al modelaje internacional y empezó una relación con Náyades marcada por su viaje a China, una distancia que provocó las discusiones primero y los celos después. Él cree que ella es más celosa, ella que él es más vengativo: “Si hay algo que no te gusta, vas a por todas ¿No?”, le preguntaba ella en la entrevista.

Kiko y Paula: un ex marcó el inicio de la relación

Llevan un año y medio juntos y quieren participar en ‘La isla de las tentaciones’ para demostrarse mutuamente que pueden ser fieles. Al parecer, él no se fía mucho de ella porque al inicio de su relación dieron por hecho que ambos tenían “carta blanca” pero no era así. “La persona con la que se acostaba, era su ex”, nos cuenta Kiko y explica que enterarse de esto le sirvió para decidirse a jugar todas sus cartas con Paula porque no quería perderla.

Sergio y Paola: una relación a distancia

Llevan dos años y medio juntos y quieren demostrarse que el tiempo que han vivido en la distancia “ha merecido la pena”. Han estado viajando de Málaga a Las Palmas, Sergio cree que le ha dado motivos para “confiar”, pero Paula nos confiesa que es su primera relación a distancia y, para ella, es un motivo de desconfianza. Hace poco se dieron un tiempo, él necesitaba su espacio, ella no estuvo con nadie y, aunque ahora están mejor, han vivido una mala racha.

Gema y Rubén: una lista a punto estuvo de acabar con su relación

Llevan tres años y medio juntos y ella quiere ver en ‘La isla de las tentaciones’ que él ha cambiado. Ahora viven un buen momento, están viviendo juntos pero Rubén fue infiel y la forma en que Gema lo supo marcó su relación: él hacía una lista de las mujeres con las que había tenido relaciones sexuales y Gema descubrió que ella no era la última: “Me morí”, confesaba.

Nando e Isa: una relación que ha resistido 15 infidelidades

Llevan mucho tiempo juntos, en concreto ocho años y medio y arrastran multitud de infidelidades. Él cree que ha sido infiel a Isa en unas quince ocasiones y ella explica que, cada vez que ha sucedido, ella le ha respondido de la misma forma: “Yo se las he ido devolviendo”. Sin embargo, aún son puro fuego e Isa nos explica que en ‘La isla de las tentaciones’ quiere comprobar si durante este tiempo ha estad “perdiendo su juventud” o si en realidad está con el hombre de su vida y han cambiado de verdad.

Además, ya puedes ver en Mediaset Infinity un avance de lo que pasará en esta nueva edición del programa.