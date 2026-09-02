telecinco.es 02 SEP 2026 - 14:16h.

Tras el nacimiento de la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, la polémica llegaba por unas declaraciones de Mar Flores aludiendo a Terelu Campos

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Terelu Campos acaba de ser abuela por segunda vez. Su hija Alejandra ha dado a luz a su segunda hija, Tessa, y la polémica no ha tardado en llegar tras las declaraciones de la también abuela de la niña, Mar Flores, unas palabras a las que la colaboradora ha respondido en ‘¡De lunes a viernes!’

Las declaraciones de Mar Flores tras el nacimiento de su nieta

Mar Flores comentaba que ya ha conocido a su nieta, también su expareja Carlo, pero no sabía si lo había hecho Terelu. Desde que la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzara, mucho se ha hablado de la distancia entre Mar y Terelu, sobre todo, después del nacimiento del primer hijo de la pareja, Carlo. Sin embargo, Mar restaba importancia a la polémica: “Si no ha habido una relación antes ¿Por qué va a haber?”

En su opinión, hay que apostar “por el sentido común” en este tipo de situaciones y añade: “Tampoco hay ningún sentido en que ahora nos vayamos todos juntos a cenar o a comer”.

Pero Mar hacía unas declaraciones que generaban la polémica, por un lado decía que a Alejandra la quiere “como la mujer de su hijo” aunque luego matizaba: “Mi familia es mi hijo, su mujer, mi nieto” y añadía que lo demás “viene en el paquete”.

La respuesta de Terelu Campos a Mar Flores

Tras escuchar estas declaraciones de la modelo, Terelu Campos respondía en plató. La colaboradora asegura que está "de acuerdo" con Mar en algunas de sus palabras: “No somos amigas, no somos enemigas, no ser amigas no significa ser enemigas. No tenemos que salir ni a cenar juntos ni nada. Ella como ha dicho tiene su familia, yo gracias a dios tengo una familia estupenda (…) Pero la pareja de mi hija, el padre de mis nietos, no es el padre de mis nietos, Carlo es mi familia, para mí, Carlo es mi familia”.