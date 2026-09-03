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'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana reacciona a la comparecencia de Pedro Sánchez sobre Ceuta: "Lo está contando como el gran éxito de gestión ¿Perdón?"

Ana Rosa Quintana reacciona a la comparecencia de Sánchez: "Todo lo maravilloso que dice que han hecho, él estaba de vacaciones"
Ana Rosa Quintana aborda la comparecencia del presidente del Gobierno sobre Ceuta. Mediaset Infinity
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Pedro Sánchez defiende en el Congreso la gestión del Gobierno de la crisis en Ceuta y Ana Rosa Quintana reacciona en directo en 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora destacaba que Sánchez lo relata como un "gran éxito de gestión" y añadía: "Él estaba de vacaciones".

"Era defender las fronteras o defender las vidas", decía Pedro Sánchez y hacía un relato de lo sucedido en Ceuta ante lo que Ana Rosa Quintana apuntaba: "A ver, si ya iban avisando que estaban entrando a nado, que de 12 o 15 entran más de cien cada día, que eso lo sabían ¿Por qué siguen dejando en la frontera cinco guardias civiles?"

Pedro Sánchez defiende la gestión en la crisis de Ceuta: "Era defender las fronteras o defender las vidas"
Pedro Sánchez defiende la gestión en la crisis de Ceuta: "Era defender las fronteras o defender las vidas"

"Si llegan a cerrar la verja, los guardias civiles mueren aplastados", añadía la presentadora, que critica la ausencia del presidente del Gobierno: "Ya sabemos que es una invasión por el informe que ha hecho la propia policía, todas esas cosas maravillosas que han hecho... Él estaba de vacaciones mientras llegaban 70.000, 80.000 personas, mientras había una emergencia, mientras se sacaban 141 cuerpos del agua".

"Lo está contando como el gran éxito de gestión ¿Perdón?", se preguntaba la presentadora.

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