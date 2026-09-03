telecinco.es 03 SEP 2026 - 11:26h.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso y aborda la situación de Ceuta

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Pedro Sánchez defiende en el Congreso la gestión del Gobierno de la crisis en Ceuta y Ana Rosa Quintana reacciona en directo en 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora destacaba que Sánchez lo relata como un "gran éxito de gestión" y añadía: "Él estaba de vacaciones".

"Era defender las fronteras o defender las vidas", decía Pedro Sánchez y hacía un relato de lo sucedido en Ceuta ante lo que Ana Rosa Quintana apuntaba: "A ver, si ya iban avisando que estaban entrando a nado, que de 12 o 15 entran más de cien cada día, que eso lo sabían ¿Por qué siguen dejando en la frontera cinco guardias civiles?"

"Si llegan a cerrar la verja, los guardias civiles mueren aplastados", añadía la presentadora, que critica la ausencia del presidente del Gobierno: "Ya sabemos que es una invasión por el informe que ha hecho la propia policía, todas esas cosas maravillosas que han hecho... Él estaba de vacaciones mientras llegaban 70.000, 80.000 personas, mientras había una emergencia, mientras se sacaban 141 cuerpos del agua".

"Lo está contando como el gran éxito de gestión ¿Perdón?", se preguntaba la presentadora.