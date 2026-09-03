telecinco.es 03 SEP 2026 - 10:47h.

Terelu Campos afronta la polémica familiar tras el nacimiento de su segunda nieta

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Unas palabras de Mar Flores tras el nacimiento de su segunda nieta, la segunda hija de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, generaron la polémica. La modelo hablaba de a quiénes considera su familia, Terelu no parece entrar en ella y asegura que quienes no sean su hijo, la mujer de su hijo o sus nietos, vienen "en el paquete".

Carlo Costanzia, expareja de Mar Flores y también abuelo de la niña, era preguntado también por esta polémica aunque prefería no abordar si se sentía parte del "paquete" del que hablaba su exmujer. Eso sí, aseguraba que para él Terelu "sí es familia".

"¿No me han llamado paquete hoy?", se preguntaba Terelu divertida desde el plató de '¡De lunes a viernes!' y añadía: "Con lo que me gusta a mí recibir un paquete".

Eludiendo la polémica, comentaba que ha hablado con su hija, pero no de estos temas, sino centrándose en cómo se encuentra tras la césarea y cómo está la bebé en sus primeros días de vida: "Hemos hablado de todo menos de esto". Eso sí, Terelu nos comentaba evoluciona su hija tras la intervención: "Alejandra hoy está un poquito más fastidiada pero es lógico, son dos cesáreas en menos de dos años y con dos niños".

En cuanto a su relación con Mar Flores, reconoce que la expresión "no queda bonita" pero no la culpa porque no cree que lo haya dicho con mala intención. Eso sí, dejaba claro cuál es la situación: "No existe relación entre nosotros y, si la hay, es de respeto y jamás de tener tensión. He escuchado a los compañeros decir que se ponen de acuerdo, pero jamás he preguntado si puedo ir a casa si va ella si no va, no solo no lo he preguntado, jamás me han dicho que pueda o no pueda ir a ningún sitio”.