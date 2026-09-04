telecinco.es 04 SEP 2026 - 10:50h.

Anabel Pantoja concede una dura entrevista en la que habla de su relación con David, de lo cuestionada que se ha sentido como madre y de su tía, Isabel Pantoja

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Anabel Pantoja rompe su silencio en '¡De viernes!' en la que, sin duda, será una de sus entrevistas más difíciles. Antes de la entrevista en Telecinco este viernes 4 de septiembre, el programa nos muestra algunas de sus declaraciones previas, unas palabras con las que se rompe y en las que habla tanto de David y lo más complicado en su relación de pareja como de las polémicas con su tía, Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja se emociona hablando de su pareja y de su hija

"Si no fuera por él, Alma no estaría, le debo la mi mitad de vida", dice una Anabel Pantoja muy emocionada. Secándose las lágrimas, la influencer explica que han pasado cuatro años juntos a pesar de lo que se ha dicho de ellos, pero admitía: "No te voy a decir que todo es color de rosa. El motivo más bonito ha venido, pero ha sido dura".

Y es que hay muchas cosas que les han influido. Al principio fue la distancia que les separaba, ya que ella estaba en Canarias y él en Sevilla cuando empezaron su relación, también les condicionó la diferencia de edad, de diez años y por último la llegada de una niña pequeña a sus vidas.

Además, Anabel se quejaba de la repercusión mediática diciendo: "No es lo mismo que me hagan daño a mí a que lo hagan cuestionándome como madre".

"Tengo derecho a sentarme a contarlo"

En otra de sus declaraciones previas, Anabel defiende el motivo que le ha levado a sentarse en televisión y abordar las polémicas que le rodean: "Veo gente hablando de mis cosas, creo que tengo derecho a sentarme a contarlo".

Anabel defiende a Isabel Pantoja

En su entrevista, Anabel también habla de Isabel Pantoja, defendiendo a capa y espada a su tía y quejándose de que se aproveche su fama: "Esta señora lleva 50 años sufriendo eso, hablar de otros famosos, dejarla a ella en paz a ver si funciona".

Y es que, en su opinión, "no se lo merece". La entrevista, este viernes 4 de septiembre a partir de las 21.50 h. en Telecinco.