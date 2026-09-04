telecinco.es 04 SEP 2026 - 10:10h.

El padre del presentador le visitaba llevando algo que provocaba la emoción de Ion: la peluca con la que grabaron el vídeo que le hizo ganar un puesto en televisón

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Ion Aramendi salía del plató de ‘El verano se mueve’ para recibir aun sorpresa. Un coche negro le esperaba a las puertas y en el interior había alguien muy especial: su padre, Santiago. El presentador no daba crédito cuando le veía salir del coche porque llevaba algo muy especial que le trajo recuerdos al instante: la peluca que se puso el día que grabaron el vídeo con el que consiguió un puesto en televisión.

"¡No me hagáis esto!", decía Ion y bromeaba buscando también a su madre en el interior del vehículo: "¿Tenéis el vídeo de David Hasselhoff?" Así era y padre e hijo lo veían juntos ya en plató. En el reportaje, Ion pedía que le votaran para conseguir el puesto de reportero y, para ello, simulaba entrevistar a un David Hasselhoff que no era otro que su padre con una peluca morena en un coche que poco tenía de fantástico.

El reportero le preguntaba al falso actor si era cierto que había derribado una farola y, sinceramente, Don Santiago le decía que no lo recordaba. "¡Ay, qué recuerdos, aita!", decían Ion. Pero hay más y es que también se convirtió en un vigilante de la playa con su bañador rojo, eso sí, en la versión piscina.

Sin embargo, aún había más porque el programa había preparado al presentador otro vídeo en el que quedaba claro que Santiago, además de su padre, ha sido su mayor fan y casi su primer representante, ayudándole en cada paso hasta que consiguió su micro como reportero y luego lo cambió por los platós de televisión.

"Soy muy llorón", confesaba él en plató con su padre a un lado y su mujer a otro y bromeaba de nuevo preguntando: "¿Cuándo nos vamos a publi?" Ya en serio, Ion acaba diciendo que está "muy orgulloso", tanto de la familia en la que nació como de la que ha formado él mismo con su mujer.