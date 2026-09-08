El equipo de Informativos Telecinco se adentra al lugar donde se gestan las palabras de 'Rueda la letra'

Ellos supervisan meticulosamente todas las definiciones que luego saldrán en el programa

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Hoy abrimos las puertas de 'Rueda la letra' para conocer quiénes son las personas que hay detrás y conocer por qué eligen unas determinadas palabras. Y es que esta prueba final icónica levanta muchas curiosidades y por eso venimos a contar algunos de sus secretos.

El equipo de Informativos Telecinco se adentra al lugar donde se gestan las palabras para cada una de las letras. "Somos un equipo de seis personas en contenido. Mezclamos distintos niveles de dificultad en las distintas categorías para formar la rueda", explica Patricia Nevado, una de las integrantes del equipo que hace que este concurso funcione a la perfección.

"Siempre ponemos alguna palabra de mayor dificultad", explica la lingüista del programa

Ellos supervisan meticulosamente todas las definiciones que luego saldrán en el programa. "Está en juego mucho dinero y siempre ponemos alguna palabra de mayor dificultad. Nos preocupamos de que haya alguna un poquito complicada", confiesa Irene Díaz-Quirós, lingüista.

Aunque es cierto que con los últimos participantes, que son concursantes históricos, esta tarea se vuelve un poco complicada. "Es alucinante. Como lingüista me quito el sombrero", dice entre risas Irene Díaz-Quirós. Y es que estos ganadores sí saben rodar las letras para hacerse con el gran premio de este mítico programa.