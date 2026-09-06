Roberto Arce confiesa que para él es un orgullo entrar en la edición del fin de semana de Informativos Telecinco

El periodista asegura que lo único que quiere es contar la información de una manera transparente y veraz

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Roberto Arce cambia de plató y se estrena en Informativos Telecinco. Después de una larga trayectoria en Mediaset, se sumará a la edición del fin de semana a partir del 12 de septiembre. El periodista asegura que para él "es un honor, un orgullo": "Es una responsabilidad incorporarme a Informativos Telecinco porque son informativos con mucha solera".

El periodista se muestra emocionado por empezar esta nueva aventura: "Lo que espero es estar a la altura y hacer siempre con honestidad, con independencia y rigor la mejor información posible. Yo creo que no hay sitio mejor para eso que aquí en Mediaset y ahora en Informativos Telecinco".

Roberto Arce repasa su trayectoria en Noticias Cuatro

Roberto Arce ha querido recordar en Noticias Cuatro aquellos años en los que se enfrentaron a situaciones que después se convirtieron en "historia de la televisión": "Fueron unos años en los que estuvimos también con ustedes más unidos que nunca porque fueron los años de la pandemia y de la Filomena. Porque ese día es historia de la televisión. Solo llegó Marta al plató y llegó con ese jersey. Yo te estaba viendo con un metro de nieve alrededor, pero tú llegaste con ese jersey lleno de nieve sin pasar por el vestuario".

Ambos periodistas aseguran que "se separan un poco, pero no del todo". Los dos estarán muy cerca en la redacción del fin de semana, "pendientes el uno del otro y de los equipos". "Vamos a seguir trabajando codo con codo, en Mediaset, que es lo más importante en el fin de semana y además con dos equipazos", ha resaltado Roberto Arce.