telecinco.es 09 SEP 2026 - 10:42h.

"¡Por favor, una palapa ya, que aquí hay mucho contenido!", pedía María Jesús Ruiz poco después de que los concursantes de 'Supervivientes' se reunieran

En el camino a Honduras ya empiezan las alianzas y hasta los roces entre los 14 concursantes de 'Supervivientes All Stars'

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Los 14 concursantes de ‘Supervivientes’ han volado rumbo a Honduras y su convivencia ha empezado en el aeropuerto, donde todos nos contaban cómo se han preparado, cuáles son sus miedos, sus fortalezas… Todo era color de rosa salvo por una cosa: son muy competitivos y todos quiere ganar.

“¡Por favor, una palapa ya! ¡Que aquí hay mucho contenido!”, gritaba María Jesús Ruiz poco después de llegar al aeropuerto mientras sus compañeros iban acercándose, charlando y quién sabe si formando las primeras alianzas o enfrentamientos.

Todos llegaban contentos, con un punto de nervios, también algo de tensión pero, sobre todo, con muchas ganas. Como en todo grupo con un objetivo común, el buen rollo protagonizaba el momento pero no tardaba en aparecer el primer conflicto.

Primer pique en 'Supervivientes All Stars'

Prácticamente acababan de verse en el aeropuerto, el grupo se había unido por primera vez y las rencillas no tardaban en aparecer. "Yo he visto que ha puesto las antenas", decía María Jesús Ruiz de Rosa Benito y es que alguien había pronunciado el nombre "del innombrable", exmarido de Rosa Benito, y ella se habría molestado con Chiqui: "Han sido las fans", se defendía ella, acusando a su compañera de "sacar las uñas". "Yo creo que es muy temprano", decía María Jesús pero Chiqui decía entre bromas: "A nominarla y a expulsarla".

Todo parecía quedarse en una broma, pero la tensión acababa por estallar y María Jesús pedía al cámara que grabara a una Rosa Benito que daba la espalda a Chiqui mientras que ella le decía: "¡No vayas de diva y no fates el respeto!"

Todos nos confesaban que se han preparado de una forma o de otra para su aventura en el reality: algunos lo han hecho entrenando su cuerpo físicamente, otros mentalmente, otros comiendo mucho para tener más reservas...

Además, nos hablaban de sus miedos que son de todo tipo: desde la altura en el helicóptero a las picaduras de los insectos, las tormentas o las noches en soledad.

Todos echarán a alguien de menos a todos les provocaba emoción... Y todos tienen algo en común: quieren ganar. A pesar de la buena energía entre ellos, saben que esto les enfrentará muy pronto.

Rosa Benito quiere llegar a la final, Ivana nos aseguraba que no se va a enamorar “porque cuando me enamoro pierdo” y por eso va "concentrada" y con "el corazón cerrado”. Lola cree que su fallo en al anterior edición fue ser “muy impulsiva” y ahora lo es menos, Yola explicaba que su objetivo es el mismo y por eso teme lesionarse y Alma, aunque decía tener energía muy positiva, se declaraba “muy competitiva” y explicaba que se enfada “mucho” cuando pierde. Eso sí, también se define como muy buena compañera.

El objetivo de Asraf es también ganar por primera vez un reality y para eso se ha preparado "muchísimo", también Arkano, aunque en su caso ha sido más por un cambio en su vida. Como Asraf, Omar tiene la espinita clavada no de ganar pero sí de al menos llegar a la final y Víctor Janeiro bromeaba: "¿Para qué vamos a mentir? ¡Venimos por pasta! ¿Tú sabes lo que valen los colegios?"