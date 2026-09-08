Natalia Sette 08 SEP 2026 - 16:56h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho saltar todas las alarmas al reaparecer en su Instagram tras un ingreso hospitalario de 12 horas

Helena Arauz se somete a una rinoseptoplastia debido a una asimetría: en qué consiste

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Helena Arauz ha hecho saltar todas las alarmas al reaparecer en su Instagram tras un ingreso hospitalario de 12 horas. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que hace unos días denunciaba el mal trato recibido durante un viaje a Ibiza , ha explicado el motivo por el que ha tenido que estar durante tantas horas en urgencias.

La creadora de contenido, que desde que saltó a la fama gracias a su participación en el programa de las tentaciones ha compartido toda su vida con su comunidad, no ha querido callarse el episodio de salud que la llevó al ingreso. “Me fui al Coca-cola, y bueno, tengo cistitis, lo sabéis muchas porque siempre me quejo”, ha comenzado contando.

Helena se encontraba disfrutando del ‘Coca-cola Music Experience’ cuando decidió acercarse a urgencias porque no podía más con el dolor provocado por la cistitis. “Suelo aguantar mucho porque al tenerlas recurrentes pues me aguanto. Después del Coco-cola fui a urgencias porque me dolía bastante”, ha continuado explicando.

La influencer llegó a urgencias de madrugada y no salió hasta la mañana siguiente. “Entre a la 1:54 y me dieron el alta a las 11:26 y salí a las 12:30. He estado 12 horas en urgencias para que me pusieran un calmante por vía y me dieran antibiótico”, ha contado frustrada. Helena no logra comprender cómo es posible que su estancia en el hospital haya durado tanto si lo único que hicieron fue administrarle calmantes.

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De hecho, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado que incluso el equipo médico del hospital le pidió disculpas por tenerla tantas horas sin atender. “Hasta los médicos me pidieron perdón porque 12 horas es un montón”, ha afirmado tajante. Visiblemente cansada, Helena ha informado a su comunidad que le espera por delante una semana entera de antibióticos.

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“La cistitis es el trauma de mi vida”, ha terminado diciendo angustiada. Poco después, la influencer ha publicado una imagen desde la tranquilidad de su hogar junto a su perrita, a la que considera su compañera de vida, asegurando que la está cuidando muy bien.