telecinco.es 10 SEP 2026 - 11:03h.

Las chicas hacen piña en redes ante la emisión de la segunda entrega del programa: "Las niñas unidas, jamás serán vencidas"

Las imágenes de las primeras horas de los chicos en el programa desataban el enfado de sus parejas, que les recibían entre reproches en la ceremonia de collares

Todos los contenidos de 'La isla de las tentaciones' en Mediaset Infinity

Compartir







La tensión ha estallado desde el principio en la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones' que puedes ver al completo en Mediaset Infinity. Sandra Barneda enseñaba a las chicas unas complicadas imágenes justo antes de la ceremonia de collares, lo que provocaba que se enfrentaran a los chicos nada más verles. La tensión iba en aumento a lo largo de un programa que ha provocado la distancia entre algunas de las parejas pero que ha unido a los chicos por un lado y a las chicas por otro, tanto que ellas hacían su particular equipo.

Todas se echaban las manos a la cabeza, Paula veía a Kico brindando y charlando con una de las solteras, Sergio las piropeaba, uno de ellos llegaba a decir que en la villa todos son “solteros” y hasta hubo algún beso en el cuello o juegos.

Cuando los chicos entraron en la ceremonia, los gritos no tardaron en aparecer y todas reprochaban a sus parejas lo que habían visto: "¡Pero si solo llevan horas en la villa!". Pero sin duda, Gema era la que peor lo pasaban viendo el comportamiento de su chico con las soteras: “Por favor, decidme que no estoy loca”, decía y todas le daban la razón.

Por eso, nada más verle, Gema se enfrentaba a él mientras Rubén le decía que llevaba toda la tarde llorando por ella: “La primera luz, la tuya. Nos lo hemos pasado bien y punto, hemos hablado con todas”.

Paola se derrumba al enterarse de lo que Sergio ha hecho a sus espaldas

La tensión aumentaba con la llegada de los solteros VIP. Por ejemplo llegaba Paula, la chica a la que Nacho estaba conociendo cuando llegó a su vida Náyades. Y no era la única, Irini, de la anterior edición, destapaba algo que Paola no conocía: “Hubo un poco más de tonteo, nos liamos”, aseguraba. Sergio lo admitía, explicando que no se lo contó a su chica por miedo a su reacción.

Pasada la ceremonia de collares, llegaba la de las primeras citas y la tensión no tardaba en estallar de nuevo, sobre todo cuando Gema reprochaba de nuevo las infidelidades de Rubén: "Como te puse los cuernos hace tres años, no puedo vivir ¡Es una tortura!", le decía; "tortura para mí, cariño", le respondía Gema y Kico apoyaba a Rubén: "Están cansado", decía explicando que hasta él sentía agobio.

"Las niñas, unidas, jamás serán vencidas"

Pero ¿Cómo han vivido la emisión de esta segunda entrega del programa? Isa nos advertía en redes sociales: "Preparar pañuelos y psicólogos porque esto se desarma". Además, algunas de ellas veían juntas la emisión, como Gema y Paola, que primero entrenaban y nos lo contaban a la salida, cuando estaban ya listas para prepararse y ver el programa.

Además, todas ellas han hecho suyo un lema: "Las chicas unidas, jamás serán vencidas" y respondiendo así a un comentario en redes sobre ellas: "¡Puf las quiero, por favor, que no se vaya ninguna".

Y las chicas no han sido las únicas que han hecho "equipo" porque Sergio viajó hasta Madrid, donde le recogía Nacho. Ya en la capital, se reunían con Rubén y veían juntos la emisión acompañados de hamburguesas y patatas fritas.